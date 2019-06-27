Дейнего: Украина только имитирует готовность к разведению сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Украина делает только вид, что готова к разведению сил и средств у Станицы Луганской. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

"По имеющейся у нас информации, к сожалению, как мы и предполагали, Украина только имитирует готовность к разведению сил в Станице Луганской", - приводит слова Дейнего агентство Луганскинформцентр.

"Больше двух недель назад, 10 июня, они отказались от разведения под надуманным предлогом, потому что якобы было нарушение режима прекращения огня в ночь с 7 на 8 июня, которое они, по нашим данным, сами и организовали. В этот раз они нашли другой повод, чтобы отказаться от разведения. На завтра украинской стороной планируется провокация. Ее представитель планирует публично объявить об отказе от разведения. В качестве повода будет названо наличие объекта гражданской инфраструктуры на участке разведения", - пояснил Дейнего.

По его словам, "Украина требует ликвидировать эту инфраструктуру, хотя это не предусмотрено Рамочным решением".

"Мы готовы обсудить дополнения к Рамочному решению на очередной встрече в Минске, - сообщил глава МИД ЛНР. - Все действия сторон должны быть симметричны и равноценны. Все условия разведения должны быть зафиксированы в документах. На сегодня, повторяем, такого условия там нет. Украина тоже должна будет ликвидировать соответствующие объекты, если мы вообще сможем об этом договориться".

"Считаем, что готовящийся на завтра демарш украинской стороны еще раз подтверждает, что политика Украины остается прежней и направлена на саботаж минского мирного процесса, - подчеркнул Дейнего. - Призываем Украину одуматься и обеспечить окончательное развод сил на участке Станицы Луганской и прекратить выдвигать требования, не предусмотренные решениями контактной группы. Призываем ОБСЕ и лично Мартина Сайдика (спецпредставитель главы ОБСЕ - прим. ТАСС) не допустить очередного срыва разведения сил в Станице Луганской. Украина срывала его уже более 80 раз. Надо, наконец, прекратить это издевательство над здравым смыслом".

В среду стороны сообщили о начале отвода сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Согласно договоренности, достигнутой еще в сентябре 2016 года, там должна была появиться первая так называемая зона безопасности. Всего же было определено три таких участка.