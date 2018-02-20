Дейнего: подписанный Порошенко закон о реинтеграции легализует насилие в Донбассе

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ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный президентом Украины Петром Порошенко, является очередным витком деструктивной политики Киева и легализует насилие на востоке Украины. Такое мнение выразил во вторник уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске, и. о. министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Подписанный Порошенко закон о реинтеграции - это очень запоздалая попытка легализовать насилие и применение армии и вооружений против жителей Донбасса, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Этот закон не спасет Порошенко и [секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра] Турчинова от наказания за нарушение законов собственной страны. И не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением. Принятие и подписание этого закона является очередным витком деструктивной политики Киева по отношению к жителям Донбасса".

Ранее 20 февраля президент Украины подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). Закон вступает в силу в день его опубликования.

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.