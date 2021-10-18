Деятельность военной миссии НАТО в Москве прекращается

Тем временем посланец альянса прощупывает почву на Кавказе

С 1 ноября российская сторона приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, сообщил 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней»,

– заявил глава внешнеполитического ведомства. Ранее решением руководства альянса была отозвана аккредитация высланных из Брюсселя восьми сотрудников постпредства России при НАТО. Соответственно, прекращается деятельность так называемого Информационного бюро альянса в Москве.

Ранее о неминуемости ответных мер в ответ на враждебные действия НАТО предупреждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Для дальнейших контактов по линии Россия – НАТО теперь следует обращаться к российскому послу в Брюсселе, разъяснил Сергей Лавров. Очевидно, в Москве больше не собираются делать вид, что в ближайшей перспективе в отношениях с «евроатлантическими партнёрами» возможны какие-либо позитивные перемены.

Как заметил в недавнем интервью BBC заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва не видит стремления альянса воздержаться от развертывания в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Тем не менее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает твердить о так называемой «российской угрозе», рассматривая её в комплексе с не менее мифической (достаточно посмотреть на карту) китайской:

«Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии ...мы имеем в виду обе эти страны»,

– поведал функционер, раскручивая информационную истерию. Не обошёл вниманием господин Столтенберг и решение о высылке российских представителей при НАТО, которые, по его утверждению, были «негласными сотрудниками российской разведки». Понятное дело, «российские шпионы» под каждым кустом...

В ходе очередного саммита альянса, намеченного на 2022 год в Испании, планируется обновить Стратегическую концепцию НАТО до 2030 года с учётом «новых угроз» (со стороны Китая, России, террористических группировок, хакеров и т. д.).

Подготовка к этому мероприятию начинается на текущей неделе, когда в Брюсселе соберутся министры обороны 29 входящих в НАТО государств. Глава Пентагона Ллойд Остин прибудет туда после турне по Грузии, Украине и Румынии, где обсуждались «дестабилизирующие действия России в критически важном Черноморском регионе».

А тем временем по столицам Южного Кавказа (Баку, Тбилиси, Ереван) гастролирует спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. В ходе встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым он рассказал о готовности оказать поддержку в «обеспечении мира в регионе». В свою очередь Гасанов выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с альянсом, достигнутыми положительными результатами и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия. Не прекращаются и военные игры с участием передовых групп НАТО у российских границ, в частности в Прибалтике.