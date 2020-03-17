Девятая годовщина войны в Сирии: Запад продолжает выдавать желаемое за действительное • 29 • Война

«Девять лет назад люди начали мирные протесты, призывая режим признать их основные права и достоинства…» Неплохое начало для очередного блокбастера о борьбе за свободу, который завершается, естественно, свержением угнетенными жестокого диктатора?



Пафосный отрывок, однако, не является выдержкой из сценария кассового фильма. Этими словами американский государственный секретарь Майкл Помпео счел уместным предварить совместное заявление США, Великобритании и Франции по случаю девятой годовщины начала вооруженного конфликта в Сирии. Впрочем, на Западе 15 марта «отметили» именно «восстание», что, согласитесь, придает всей истории совершенно иное звучание.







«Военное решение, которого надеется достигнуть сирийский режим, не принесет мира. Мы подчеркиваем нашу активную поддержку Женевского процесса под эгидой ООН, а также резолюции Совета Безопасности ООН 2254»,

– отмечается в распространенном заявлении.



Иными словами, ответственность за вооруженный конфликт западные страны целиком возлагают на власти САР, стремясь облечь свои обвинения в необходимость следовать положениям международного права.



Но есть и другой фрагмент, позволяющий поднять вопрос о следовании США и их союзниками тем принципам, к строгому выполнению которых они призывают другие страны: «Мы решительно боремся с терроризмом и находимся на передовой линии этой борьбы». По-видимому, сюда стоит отнести массированные бомбардировки Ракки, подготовку на базе в Эт-Танфе боевиков группировки «Магавир ас-Сауры» (формально – союзника против ИГИЛ, запрещенного в РФ, на деле – очередное незаконное вооруженное формирование), а также военное присутствие США на северо-востоке страны, богатое нефтяными месторождениями. Последнее, как оказалось, не в состоянии прекратить даже американский президент.



Важно не путать «борьбу с терроризмом» и «безответственное военное наступление». Именно так характеризуют на Западе действия сирийской армии, которые «лишь причиняют страдания». Боевикам разветвленной сети террористических группировок в Идлибе, похоже, действительно приходится несладко. Но что поделать, в конце концов, никто не заставлял развязывать ожесточенную войну с терактами и многочисленными жертвами среди мирных жителей. Вопрос в том, верную ли с моральной точки зрения сторону в этом конфликте выбрали западные страны.



И самое главное:



«Мы рассмотрим любую поддержку в области восстановления только тогда, когда будет запущен необратимый, достойный доверия, серьезный и подлинный политический процесс».

Процесс, который, если читать между строк, должен завершиться свержением сирийского правительства и заменой его другим, более подходящим для Запада.



Отсюда главный вывод: приоритетными для США и их союзников, что бы они ни говорили про необходимость оказания гуманитарной помощи, прекращения страданий мирных людей и т. п., являются исключительно политические, а не гуманитарные цели. Не утратившее актуальности старое правило мировой политики, которое следует учесть и в будущем. «Девять лет назад люди начали мирные протесты, призывая режим признать их основные права и достоинства…» Неплохое начало для очередного блокбастера о борьбе за свободу, который завершается, естественно, свержением угнетенными жестокого диктатора?Пафосный отрывок, однако, не является выдержкой из сценария кассового фильма. Этими словами американский государственный секретарь Майкл Помпео счел уместным предварить совместное заявление США, Великобритании и Франции по случаю девятой годовщины начала вооруженного конфликта в Сирии. Впрочем, на Западе 15 марта «отметили» именно «восстание», что, согласитесь, придает всей истории совершенно иное звучание.– отмечается в распространенном заявлении.Иными словами, ответственность за вооруженный конфликт западные страны целиком возлагают на власти САР, стремясь облечь свои обвинения в необходимость следовать положениям международного права.Но есть и другой фрагмент, позволяющий поднять вопрос о следовании США и их союзниками тем принципам, к строгому выполнению которых они призывают другие страны: «Мы решительно боремся с терроризмом и находимся на передовой линии этой борьбы». По-видимому, сюда стоит отнести массированные бомбардировки Ракки, подготовку на базе в Эт-Танфе боевиков группировки «Магавир ас-Сауры» (формально – союзника против ИГИЛ, запрещенного в РФ, на деле – очередное незаконное вооруженное формирование), а также военное присутствие США на северо-востоке страны, богатое нефтяными месторождениями. Последнее, как оказалось, не в состоянии прекратить даже американский президент.Важно не путать «борьбу с терроризмом» и «безответственное военное наступление». Именно так характеризуют на Западе действия сирийской армии, которые «лишь причиняют страдания». Боевикам разветвленной сети террористических группировок в Идлибе, похоже, действительно приходится несладко. Но что поделать, в конце концов, никто не заставлял развязывать ожесточенную войну с терактами и многочисленными жертвами среди мирных жителей. Вопрос в том, верную ли с моральной точки зрения сторону в этом конфликте выбрали западные страны.И самое главное:Процесс, который, если читать между строк, должен завершиться свержением сирийского правительства и заменой его другим, более подходящим для Запада.Отсюда главный вывод: приоритетными для США и их союзников, что бы они ни говорили про необходимость оказания гуманитарной помощи, прекращения страданий мирных людей и т. п., являются исключительно политические, а не гуманитарные цели. Не утратившее актуальности старое правило мировой политики, которое следует учесть и в будущем. Рияд Фарид Хиджаб Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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