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Девять униатских клириков потеряли сан за обряды экзорцизма на Украине
21 марта 2018, 19:24 • 30 • В мире
Папа римский Франциск лишил монашеского сана девять украинских священнослужителей.
Папа римский Франциск лишил сана девять украинских клириков. В сообщении Украинской греко-католической церкви говорится, что священнослужители проводили обряды экзорцизма без специального разрешения.
Отмечается, что Папа римский рассмотрел и утвердил соответствующие декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) о лишении сана монахов, которые "изгоняли бесов".
Лишенные сана, таким образом, потеряли все права и обязательства как священнослужители. Кроме того, им запретили носить монашескую одежду.
"Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов. Эти лица являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Украинской греко-католической церкви.
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