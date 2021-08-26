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Девять из десяти добровольцев, воюющих за майданщиков на Донбассе – «хваткие сельские мужчины»

26 августа 2021, 15:00  •  238 • Украина
То, что обстрелы городов ДНР и ЛНР ведут украинские «селюки» и «рагули», давно не новость – горожанам на Украине есть, чем заняться, помимо издевательств и грабежей. А у селян в бывшей совхозной стране с работой – полный швах. И хроническое безденежье. Так что грабежи в прифронтовой зоне, когда из домов увозят всё подчистую, вплоть до сантехники, – дело рук «селюков». Вот и командир «территориальной обороны» Сумской области Семён Салатенко признаёт – воюют на Донбассе, в основном, селяне.
Салатенко называет бойцов «территориальной обороны» «хваткими сельскими мужчинами», а саму «территориальную оборону», созданную, чтобы как-то узаконить добровольческие соединения, «куркульскими». «Мы придумали особый символ – кулацкий обрез, с которым мы фотографируемся на построениях», – откровенничает Салатенко. Сумская «территориальная оборона» – 4 роты бойцов, набранных Салатенко в посёлках городского типа и деревнях. Горожане нами брезгуют, – возмущается Салатенко, а ещё они говорят по-русски, что для него неприемлемо. Средний возраст «воинов света» – 45 лет. «Основное вооружение – автоматы Калашникова, – поясняет Салатенко, – есть несколько пулемётов». Они не новые, и Салатенко иронически называет их «пулемётами Второй мировой войны». Зато патронов у «территориальной обороны» – завались, ГСМ – тоже. Периодически отряды мародёрствуют в зоне боевых действий (одна рота «в командировке», остальные 3 – «на базе»). Но основная задача – «помощь пограничникам». Сумская область – это у самой российской границы, Донбасс относительно далеко. Салатенко на голубом глазу рассказывает историю, как его «хлопцы» однажды задержали вражескую ДРГ. Но оказалось, что это – спецназ СБУ, свои.
Теоретически «территориальная оборона» неподконтрольна Минобороны Украины, это «парамилитарное» добровольческое соединение. Тем не менее, МО «курирует» добровольцев, и до недавнего времени занимался этим командующий сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский. Сейчас, со сменой руководства Минобороны, концепция меняется, и куратором «территориальной обороны» – «куркулей» с кулацким обрезом в качестве символа, скорее всего, станет специально назначенный замминистра.

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