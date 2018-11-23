«Девять граждан Сирии»: кто ответит за смерть военных РФ

Следственный комитет России опубликовал информацию о ходе расследования убийства российских военных в Сирии. На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают расследование уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича. Кроме того, расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.

Согласно опубликованной СК информации, в Латакии обнаружили места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы.

Более того, ведомство сообщает, что были обнаружены места, с которых стреляли по катапультировавшимся летчикам.

По итогам расследования СК предъявил обвинение девяти гражданам Сирии.

«Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого — совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества. Эти лица объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении СК.

В ведомстве добавили, что СК пытается установить остальных участников «преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих».

В ноябре 2015 года фронтовой бомбардировщик Су-24М был сбит турецким истребителем F-16 на территории Сирии.

Летчикам удалось катапультироваться, однако по ним открыли огонь с земли, пилот — подполковник Олег Пешков — погиб. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись. После приземления он около суток скрывался от противников, после чего его спасли российские военнослужащие, вылетевшие в тот же день на помощь летчикам. В спасительной операции участвовал морпех Александр Позынич. Он был в одном из двух вертолетов Ми-8, которые попали под обстрел, в результате чего Позынич погиб.

Подполковник Олег Пешков был посмертно награжден званием Героя России, морпеху Александру Позыничу, также посмертно, был присвоен орден Мужества. Такой же орден получил выживший в катастрофе Су-24 штурман Константин Мурахтин.

По версии Анкары, Су-24М нарушил границу и залетел в воздушное пространство Турции, после чего на его перехват вылетели два турецких истребителя F-16. Как утверждала турецкая сторона, после ряда предупреждений турецкий летчик открыл огонь на поражение и сбил российский самолет. Однако Москва утверждает, что Су-24 не нарушал воздушного пространства Турции и был сбит турецкими военными в нарушение всех норм.

Этот инцидент оказал значительное влияние на отношения России и Турции. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину», а против Турции были введены санкции, среди которых — запрет на ввоз многих турецких товаров, а также прекращение чартерных рейсов. Российско-турецкий диалог оказался заморожен на девять месяцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за сбитый Су-24 только 27 июня.

«У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолет, принадлежащий Российской Федерации, — говорилось в письме турецкого президента. — Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе».

20 ноября появилась информация, что Басманный суд Москвы заочно арестовал сирийцев, причастных к убийству Олега Пешкова и Александра Позынича. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Информация об арестованных граждан Сирии не раскрывалась. Отмечается, что суд санкционировал их арест сроком на два месяца, которые будут исчисляться с момента их экстрадиции или задержания на территории России.

Кроме того, по словам источника, Следственный комитет объединил в одно производство дело об убийстве Пешкова и Позынича и дело об убийстве российского летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии в феврале 2018 года.