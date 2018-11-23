Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Боевики, причастные к убийству российских военных в Сирии, объявлены в междунаро...
США использовали трагедию с Ил-20, чтобы намекнуть на «вероятность повторения ош...
«Это не поможет Мэй на переговорах по брекситу»: Лондон опубликовал новые видео ...
«Статус-кво изменился»: Россия осложняет планы Израиля
Главная / Война

«Девять граждан Сирии»: кто ответит за смерть военных РФ

23 ноября 2018, 16:54  •  78 • Война
Следственный комитет России опубликовал информацию о ходе расследования убийства российских военных в Сирии. На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают расследование уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича. Кроме того, расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.
Согласно опубликованной СК информации, в Латакии обнаружили места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы.
Более того, ведомство сообщает, что были обнаружены места, с которых стреляли по катапультировавшимся летчикам.
По итогам расследования СК предъявил обвинение девяти гражданам Сирии.
«Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого — совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества. Эти лица объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении СК.
В ведомстве добавили, что СК пытается установить остальных участников «преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих».
В ноябре 2015 года фронтовой бомбардировщик Су-24М был сбит турецким истребителем F-16 на территории Сирии.
Летчикам удалось катапультироваться, однако по ним открыли огонь с земли, пилот — подполковник Олег Пешков — погиб. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись. После приземления он около суток скрывался от противников, после чего его спасли российские военнослужащие, вылетевшие в тот же день на помощь летчикам. В спасительной операции участвовал морпех Александр Позынич. Он был в одном из двух вертолетов Ми-8, которые попали под обстрел, в результате чего Позынич погиб.
Подполковник Олег Пешков был посмертно награжден званием Героя России, морпеху Александру Позыничу, также посмертно, был присвоен орден Мужества. Такой же орден получил выживший в катастрофе Су-24 штурман Константин Мурахтин.
По версии Анкары, Су-24М нарушил границу и залетел в воздушное пространство Турции, после чего на его перехват вылетели два турецких истребителя F-16. Как утверждала турецкая сторона, после ряда предупреждений турецкий летчик открыл огонь на поражение и сбил российский самолет. Однако Москва утверждает, что Су-24 не нарушал воздушного пространства Турции и был сбит турецкими военными в нарушение всех норм.
Этот инцидент оказал значительное влияние на отношения России и Турции. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину», а против Турции были введены санкции, среди которых — запрет на ввоз многих турецких товаров, а также прекращение чартерных рейсов. Российско-турецкий диалог оказался заморожен на девять месяцев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за сбитый Су-24 только 27 июня.
«У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолет, принадлежащий Российской Федерации, — говорилось в письме турецкого президента. — Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе».
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
20 ноября появилась информация, что Басманный суд Москвы заочно арестовал сирийцев, причастных к убийству Олега Пешкова и Александра Позынича. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Информация об арестованных граждан Сирии не раскрывалась. Отмечается, что суд санкционировал их арест сроком на два месяца, которые будут исчисляться с момента их экстрадиции или задержания на территории России.
Кроме того, по словам источника, Следственный комитет объединил в одно производство дело об убийстве Пешкова и Позынича и дело об убийстве российского летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии в феврале 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
78
Источник
Похожие новости
21 ноября 2018, 19:24
Убиты местные жители: США ударили по Сирии белым фосфором
21 ноября 2018, 12:54
Мертвые души: героя Сирии обвиняют в хищении 6 млн рублей
20 ноября 2018, 20:39
НАТО милитаризует Арктику, но обвиняет Россию

23 ноября 2018, 16:54
«Статус-кво изменился»: Россия осложняет планы Израиля
23 ноября 2018, 16:54
«Девять граждан Сирии»: кто ответит за смерть военных РФ
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
22 ноября 2018, 01:54
Обострений не надо: Москва ответила Киеву и ЕС
19 ноября 2018, 04:12
Письмо Пугачевой
23 ноября 2018, 03:54
Болгария с оговорками объявила о готовности присоединиться к «Турецкому потоку»
19 ноября 2018, 01:39
Говорит и показывает YouTube
21 ноября 2018, 04:56
Оппозиция Порошенко крепнет
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.