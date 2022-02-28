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Девять европейских стран выступили за немедленное включение Украины в ЕС

28 февраля 2022, 23:15  •  261 • Политика
Девять европейских стран выступили за немедленное включение Украины в состав Евросоюза.
Лидеры Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении заявили, что Украина заслуживает незамедлительного вступления в Евросоюз. Аналогичное заявление в понедельник сделал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, просьба украинских властей немедленно включить страну в ЕС - "законная".
Отметим, что дальнейшее развитие ситуации в случае включения Украины в ЕС становится не вполне понятным. Ведь это может вылиться в открытый военный конфликт между Россией и Европейским союзом, где большинство стран-участниц - члены НАТО. Кроме того, не вполне понятно, сколько денег Брюсселю придётся безвозмездно влить в Украину, учитывая, что ЕС и так стал одним из главных украинских кредиторов.
Военная операция России на Украине проводится с прошлого четверга. Русские войска в настоящий момент встали возле крупных украинских городов, вроде Киева и Харькова. Коллективный Запад всё это время без остановки сыпет санкциями в надежде обрушить русскую экономику и полностью изолировать страну на международной арене. Под ограничения даже попадают спортсмены и музыканты. Так, например, в санкционном списке оказался виолончелист Сергей Ролдугин.

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