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Девять человек погибли в аварии с маршруткой и грузовиком на Украине

21 сентября 2019, 18:09  •  45 • Украина
МВД Украины сообщило о гибели девяти человек в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком в Одесской области.
 
 

«В результате столкновения переполненной маршрутки, которая направлялась в Одессу, и грузовика, по предварительной информации, погибли девять человек, ещё двое травмированы», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины произошедшего.

Ранее сообщалось о смерти девяти человек в результате столкновения автобуса и грузовика под Ярославлем.

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