|
Девушки из Саудовской Аравии впервые начнут работать стюардессами уже в январе
07 января 2019, 16:24 • 53 • В мире
В рамках государственных реформ, проводимых Саудовской Аравией, девушкам впервые разрешили работать стюардессами. Первые бортпроводницы уже прошли обучение и приступят к работе в январе в бюджетной саудовской авиакомпании Flynas.
В январе саудовские девушки впервые в истории страны начнут работать стюардессами, передает телеканал "360" со ссылкой на издание Saudi Gazette. Девушки-стюардессы приступят к работе на рейсах бюджетной авиакомпании из Саудовской Аравии Flynas.
По данным издания, первая группа девушек из Саудовской Аравии закончила обучение на курсах авиаперевозчика. К претенденткам предъявлялись требования по знанию английского языка и законченному среднему образованию. Кроме того, девушки должны были подходить по росту и весу. Всего в планах авиакомпании набрать около 300 стюардов и стюардесс, имеющих саудовское гражданство. Представители Flynas заявили, что форма стюардесс будет соответствовать национальным традициям.
Напомним, ранее руководство Саудовской Аравии разрешило представительницам женского пола посещать футбольные матчи и управлять автомобилем, но только с разрешением супруга или опекуна. Однако правозащитные организации недовольны принятыми реформами и считают их недостаточными, отмечая, что женщины в этой арабской стране по-прежнему лишены многих прав. Например, они не могут сами принять такие решения, как замужество, получение паспорта или выезд за рубеж.
Подпишитесь на нас
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
01 января 2019, 02:52
|
04 января 2019, 06:54
|
03 января 2019, 19:40
|
06 января 2019, 17:39
|
03 января 2019, 20:54
|
03 января 2019, 01:39
|
04 января 2019, 16:39