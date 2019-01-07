Девушки из Саудовской Аравии впервые начнут работать стюардессами уже в январе

В рамках государственных реформ, проводимых Саудовской Аравией, девушкам впервые разрешили работать стюардессами. Первые бортпроводницы уже прошли обучение и приступят к работе в январе в бюджетной саудовской авиакомпании Flynas.

В январе саудовские девушки впервые в истории страны начнут работать стюардессами, передает телеканал "360" со ссылкой на издание Saudi Gazette. Девушки-стюардессы приступят к работе на рейсах бюджетной авиакомпании из Саудовской Аравии Flynas.

По данным издания, первая группа девушек из Саудовской Аравии закончила обучение на курсах авиаперевозчика. К претенденткам предъявлялись требования по знанию английского языка и законченному среднему образованию. Кроме того, девушки должны были подходить по росту и весу. Всего в планах авиакомпании набрать около 300 стюардов и стюардесс, имеющих саудовское гражданство. Представители Flynas заявили, что форма стюардесс будет соответствовать национальным традициям.

Напомним, ранее руководство Саудовской Аравии разрешило представительницам женского пола посещать футбольные матчи и управлять автомобилем, но только с разрешением супруга или опекуна. Однако правозащитные организации недовольны принятыми реформами и считают их недостаточными, отмечая, что женщины в этой арабской стране по-прежнему лишены многих прав. Например, они не могут сами принять такие решения, как замужество, получение паспорта или выезд за рубеж.