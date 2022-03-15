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Девушка с плакатом в прямом эфире "Первого". Что известно о её наказании
15 марта 2022, 10:20 • 401 • Политика
Якобы в течение всей ночи адвокаты не могли выйти на связь с девушкой, пытавшейся сорвать прямой эфир Первого канала акцией с плакатом. Впрочем, даже не поговорив с клиенткой, адвокаты готовы рассуждать о наказании.
Адвокаты утверждают, что Овсянникова пропала после задержания и дозвониться до неё не удалось никому. Взявшиеся защищать её юристы не смогли найти девушку на протяжении ночи, в том числе в дежурной части полиции в Останкино - там Овсянниковой не оказалось.
О каком конкретно уголовном преступлении идёт речь, Берман не пояснил. Ранее упоминалось лишь об административном наказании для Овсянниковой в виде крупного штрафа.
Известно, что "Первый канал" в связи с инцидентом ведёт собственную служебную проверку, а телеведущей Екатерине Андреевой, во время эфира которой произошёл "выход на сцену", пришлось успокаивать себя с помощью йоги.
Между тем стало известно, что муж Марины Овсянников Игорь работает на телеканале RT в качестве режиссёра. С журналистами сейчас он общаться отказывается. Глава телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что супруги уже давно не живут вместе. О профессиональной деятельности Овсянниковой Симоньян вспомнила совсем немного.
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