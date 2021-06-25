Девушка Протасевича сменила "застенки КГБ" на квартиру в Минске

Гражданка России Софья Сапега, девушка бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, сменила "застенки КГБ" на квартиру в Минске.

По данным BBC со ссылкой на родителей Сапеги, сейчас девушку перевели под домашний арест - она живёт в съёмной квартире в Минске. В МИД России и МИД Белоруссии пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве на борту. После проверки лайнера эта информация оказалась ложной.

Пассажирами самолёта были Роман Протасевич и Софья Сапега. По данным Министерства иностранных дел России, девушку арестовали, а затем продлили срок её содержания под стражей на два месяца. Её подозревают в совершении ряда преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.