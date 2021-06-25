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Девушка Протасевича сменила "застенки КГБ" на квартиру в Минске

25 июня 2021, 09:30  •  205 • Политика
Гражданка России Софья Сапега, девушка бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, сменила "застенки КГБ" на квартиру в Минске.
По данным BBC со ссылкой на родителей Сапеги, сейчас девушку перевели под домашний арест - она живёт в съёмной квартире в Минске. В МИД России и МИД Белоруссии пока никак не прокомментировали эту информацию.
Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве на борту. После проверки лайнера эта информация оказалась ложной.
Пассажирами самолёта были Роман Протасевич и Софья Сапега. По данным Министерства иностранных дел России, девушку арестовали, а затем продлили срок её содержания под стражей на два месяца. Её подозревают в совершении ряда преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

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