Девушка плачет кристаллами. Армянские врачи не могут поставить диагноз

Как пишет МК, из глаз девушки выходит практически настоящее стекло. Врачи не могут понять причину необычного недуга, а у семьи девушки нет средств на лечение заграницей.

Такое явление возникло у Сатеник пару месяцев назад. Вначале родственники подумали, что ей в глаза попали осколки стекла. Однако это начало повторяться снова и снова.

В итоге девушку отвезли в больницу Гюмри, оттуда в Ереван, однако и там врачи не смогли поставить диагноз. Кроме того, некоторые не поверили семье Казарян и обвинили их во лжи.

В настоящее время Сатеник и ее родственники ждут результатов экспертизы. Ситуация осложняется тем, что у ее мужа - инвалидность первой группы, а свекор и свекровь являются престарелыми пенсионерами, пишет МК.