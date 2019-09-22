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Девушка плачет кристаллами. Армянские врачи не могут поставить диагноз
22 сентября 2019, 13:54 • 183 • В мире
Двадцатидвухлетняя девушка из Армении Сатеник Казарян страдает необычной болезнью – в ее глазах вместо слез образуются кристаллы.
Как пишет МК, из глаз девушки выходит практически настоящее стекло. Врачи не могут понять причину необычного недуга, а у семьи девушки нет средств на лечение заграницей.
Такое явление возникло у Сатеник пару месяцев назад. Вначале родственники подумали, что ей в глаза попали осколки стекла. Однако это начало повторяться снова и снова.
В итоге девушку отвезли в больницу Гюмри, оттуда в Ереван, однако и там врачи не смогли поставить диагноз. Кроме того, некоторые не поверили семье Казарян и обвинили их во лжи.
В настоящее время Сатеник и ее родственники ждут результатов экспертизы. Ситуация осложняется тем, что у ее мужа - инвалидность первой группы, а свекор и свекровь являются престарелыми пенсионерами, пишет МК.
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