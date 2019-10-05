Девушка Джеймса Бонда. Взяли, чтобы отпустить? • 135 • Аналитика Красивая женщина, мать четверых детей…

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик. По имеющейся информации, спецслужбами Ирана ей вменяется работа на израильскую разведку. Сейчас (на момент написания статьи) упомянутая журналистка находится под стражей. В субботу должно состояться судебное заседание, где будет определена мера пресечения для Юзик. В дальнейшем, в случае признания её виновной, российской журналистке грозит до десяти лет тюремного заключения.









Событие это и само по себе не рядовое, но в данном случае есть некоторые дополнительные обстоятельства, которые приходится учитывать. Обстоятельства эти, как ни странно, относятся к внутриполитическим, чисто российским «заморочкам», но от этого они не становятся менее значимыми. А точнее, с учетом всех обстоятельств, становятся даже во главу угла при любой нашей попытке немного разобраться в ситуации.



Прежде всего давайте немного узнаем, что же представляет из себя Юлия Юзик. Это, поверьте, само по себе интересно и заслуживает отдельного рассмотрения…



Юлия Викторовна Юзик родилась в городе Донецке Ростовской области (не путать с украинским Донецком). Однако её связь с Украиной весьма прочна: по имеющейся в открытых источниках информации, дед Юзик был бандеровцем, активно участвовал в боевых и диверсионных действиях против Советской Армии в Великую Отечественную войну. Сама Юлия после украинских событий 2014 года открыто выражала свою симпатию лидеру украинских националистов Дмитрию Ярошу. По её словам, он нравится ей «по-человечески и по-женски».



Сравнительно недавно Юлия Юзик работала в Иране. Работала не на российское, а на местное издание: да, несмотря на все слухи об абсолютной закрытости Ирана, такое тоже возможно. Пробыла она в Тегеране недолго, но судя по всему, успела там оставить глубокий след…



Помимо журналистской деятельности, Юзик известна и своими литературными экспериментами. В 2003 году свет увидела её книга «Невесты Аллаха», посвященная чеченским террористкам-смертницам. Несколько позже вышла другая её книга, «Бесланский словарь», посвященная, как можно догадаться, событиям в Беслане. Книги носят антироссийский и антигосударственный характер, написаны, по мнению критиков, с явной симпатией к террористам.



В 2016 году баллотировалась в Госдуму и была поддержана фондом Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Выдвигалась она от избирательного округа в Дагестане, что тоже может быть не совсем случайным: симпатии определенной части местного населения она своими книгами явно заслужила.



Куда ни кинь, всюду клин

И вот сейчас эта журналистка оказалась в иранской камере, где её допрашивают следователи Корпуса стражей Исламской революции. И многие, я уверен, скажут, что там ей самое и место. Но…



Начнем с того, что наш среднестатистический потребитель информации не очень расположен вникать в детали. Особенно если речь идет о задержании российского гражданина иностранным государством. И это отличный рычаг для манипуляций: уверен, что в случае не слишком оперативной реакции нашего МИД именно либеральные СМИ начнут разыгрывать карту «Путин не хочет защищать наших!» С предсказуемым результатом: сотни тысяч наивных патриотов будут исходить ненавистью в интернете, проклиная «проамериканский режим», не желающий вступиться за нашего (!!!) журналиста.



В ситуации, когда власть и без того не успевает опомниться от пощечин, летящих со всех сторон, в том числе и от некоторых представителей этой самой власти, проигнорировать такую угрозу Кремль просто не может. Но тут его ждет другой удар: обвинения в том, что вот журналистку Ходорковского, явно антигосударственно настроенную, Путин вытащил, а других, настоящих патриотов… И тут, конечно, поименно вспомнят всех, кто сейчас сидит в американских тюрьмах.



Разумеется, это ещё и повод вбить клин в российско-иранские отношения. Вот, скажут патриоты, смотри, Путин, какие у тебя друзья! Мы им ракеты, мы им ЗРК и политическую поддержку, а они прекрасную русскую женщину в тюрьму посадили! За что им, разумеется, большое спасибо скажет Моссад.



То есть событие это само по себе не относится к особо важным, но обыграть его можно в очень невыгодном для Кремля и России как таковой свете. И обыграют, в этом можно даже не сомневаться…





Что касается фактической стороны дела, то пока об этом известно очень мало. Однако большой интерес вызывает то, что, по словам дочери арестованной журналистки, та была готова к такому развитию событий. Более того, она оставила определенные инструкции на сей счет.



Любовь одна виновата?

Возможно, кто-то назовет это обычной предусмотрительностью, но вряд ли мы можем с подобной оценкой согласиться. При существующих между Россией и Ираном отношениях, при том, что Иран крайне заинтересован в добрых и безмятежных отношениях с Москвой, он явно не склонен осуществлять какие-либо провокации против российских граждан, а тем более – журналистов. Следовательно, ожидать ареста в Иране можно только в том случае, если, как говорится, рыльце в пушку. Причем, если четко понимаешь, за что именно тебя могут арестовать.



А это предполагает, что речь не шла даже о каком-то «использовании втемную», что, будем справедливы, является вполне обычным приемом для разведок. Нет, если Юлия оказывала какие-то «дружеские услуги» неприметным парням из Тель-Авива, то она, как минимум, догадывалась, что за это можно и срок получить…



Издание «Комсомольская правда», где Юзик довольно длительное время работала, выдвигает «романтическую» версию произошедшего. Якобы во время своей работы в Тегеране Юлия завела роман с неким высокопоставленным иранским чиновником. Само по себе это не является криминалом, но КСИР якобы решил на всякий случай перестраховаться.



Хорошая версия, но готовность Юзик к аресту в Тегеране как бы намекает, что она тоже крайне сомнительна. КСИР, конечно, имеет у наших либералов весьма недобрую репутацию, но чтобы настолько?.. Арест россиянки только из-за того, что она с кем-то спит?



Но, судя по появившейся свежей информации, российские дипломаты уже практически урегулировали данный вопрос. Вероятно, журналистку выпустят в субботу, как раз по итогам упомянутого судебного заседания. И это, наверное, лучшее, что могло произойти в данной ситуации.



Хотя осадочек, конечно, останется. Плохие друзья эти иранцы, ох и плохие…



Были бы хорошими, упрятали бы симпатизантку Дудаева, Басаева и Яроша лет на десять. И ни на какие наши уговоры не поддались бы… В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик. По имеющейся информации, спецслужбами Ирана ей вменяется работа на израильскую разведку. Сейчас (на момент написания статьи) упомянутая журналистка находится под стражей. В субботу должно состояться судебное заседание, где будет определена мера пресечения для Юзик. В дальнейшем, в случае признания её виновной, российской журналистке грозит до десяти лет тюремного заключения.Событие это и само по себе не рядовое, но в данном случае есть некоторые дополнительные обстоятельства, которые приходится учитывать. Обстоятельства эти, как ни странно, относятся к внутриполитическим, чисто российским «заморочкам», но от этого они не становятся менее значимыми. А точнее, с учетом всех обстоятельств, становятся даже во главу угла при любой нашей попытке немного разобраться в ситуации.Прежде всего давайте немного узнаем, что же представляет из себя Юлия Юзик. Это, поверьте, само по себе интересно и заслуживает отдельного рассмотрения…Юлия Викторовна Юзик родилась в городе Донецке Ростовской области (не путать с украинским Донецком). Однако её связь с Украиной весьма прочна: по имеющейся в открытых источниках информации, дед Юзик был бандеровцем, активно участвовал в боевых и диверсионных действиях против Советской Армии в Великую Отечественную войну. Сама Юлия после украинских событий 2014 года открыто выражала свою симпатию лидеру украинских националистов Дмитрию Ярошу. По её словам, он нравится ей «по-человечески и по-женски».Сравнительно недавно Юлия Юзик работала в Иране. Работала не на российское, а на местное издание: да, несмотря на все слухи об абсолютной закрытости Ирана, такое тоже возможно. Пробыла она в Тегеране недолго, но судя по всему, успела там оставить глубокий след…Помимо журналистской деятельности, Юзик известна и своими литературными экспериментами. В 2003 году свет увидела её книга «Невесты Аллаха», посвященная чеченским террористкам-смертницам. Несколько позже вышла другая её книга, «Бесланский словарь», посвященная, как можно догадаться, событиям в Беслане. Книги носят антироссийский и антигосударственный характер, написаны, по мнению критиков, с явной симпатией к террористам.В 2016 году баллотировалась в Госдуму и была поддержана фондом Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Выдвигалась она от избирательного округа в Дагестане, что тоже может быть не совсем случайным: симпатии определенной части местного населения она своими книгами явно заслужила.И вот сейчас эта журналистка оказалась в иранской камере, где её допрашивают следователи Корпуса стражей Исламской революции. И многие, я уверен, скажут, что там ей самое и место. Но…Начнем с того, что наш среднестатистический потребитель информации не очень расположен вникать в детали. Особенно если речь идет о задержании российского гражданина иностранным государством. И это отличный рычаг для манипуляций: уверен, что в случае не слишком оперативной реакции нашего МИД именно либеральные СМИ начнут разыгрывать карту «Путин не хочет защищать наших!» С предсказуемым результатом: сотни тысяч наивных патриотов будут исходить ненавистью в интернете, проклиная «проамериканский режим», не желающий вступиться за нашего (!!!) журналиста.В ситуации, когда власть и без того не успевает опомниться от пощечин, летящих со всех сторон, в том числе и от некоторых представителей этой самой власти, проигнорировать такую угрозу Кремль просто не может. Но тут его ждет другой удар: обвинения в том, что вот журналистку Ходорковского, явно антигосударственно настроенную, Путин вытащил, а других, настоящих патриотов… И тут, конечно, поименно вспомнят всех, кто сейчас сидит в американских тюрьмах.Разумеется, это ещё и повод вбить клин в российско-иранские отношения. Вот, скажут патриоты, смотри, Путин, какие у тебя друзья! Мы им ракеты, мы им ЗРК и политическую поддержку, а они прекрасную русскую женщину в тюрьму посадили! За что им, разумеется, большое спасибо скажет Моссад.То есть событие это само по себе не относится к особо важным, но обыграть его можно в очень невыгодном для Кремля и России как таковой свете. И обыграют, в этом можно даже не сомневаться…Что касается фактической стороны дела, то пока об этом известно очень мало. Однако большой интерес вызывает то, что, по словам дочери арестованной журналистки, та была готова к такому развитию событий. Более того, она оставила определенные инструкции на сей счет.Возможно, кто-то назовет это обычной предусмотрительностью, но вряд ли мы можем с подобной оценкой согласиться. При существующих между Россией и Ираном отношениях, при том, что Иран крайне заинтересован в добрых и безмятежных отношениях с Москвой, он явно не склонен осуществлять какие-либо провокации против российских граждан, а тем более – журналистов. Следовательно, ожидать ареста в Иране можно только в том случае, если, как говорится, рыльце в пушку. Причем, если четко понимаешь, за что именно тебя могут арестовать.А это предполагает, что речь не шла даже о каком-то «использовании втемную», что, будем справедливы, является вполне обычным приемом для разведок. Нет, если Юлия оказывала какие-то «дружеские услуги» неприметным парням из Тель-Авива, то она, как минимум, догадывалась, что за это можно и срок получить…Издание «Комсомольская правда», где Юзик довольно длительное время работала, выдвигает «романтическую» версию произошедшего. Якобы во время своей работы в Тегеране Юлия завела роман с неким высокопоставленным иранским чиновником. Само по себе это не является криминалом, но КСИР якобы решил на всякий случай перестраховаться.Хорошая версия, но готовность Юзик к аресту в Тегеране как бы намекает, что она тоже крайне сомнительна. КСИР, конечно, имеет у наших либералов весьма недобрую репутацию, но чтобы настолько?.. Арест россиянки только из-за того, что она с кем-то спит?Но, судя по появившейся свежей информации, российские дипломаты уже практически урегулировали данный вопрос. Вероятно, журналистку выпустят в субботу, как раз по итогам упомянутого судебного заседания. И это, наверное, лучшее, что могло произойти в данной ситуации.Хотя осадочек, конечно, останется. Плохие друзья эти иранцы, ох и плохие…Были бы хорошими, упрятали бы симпатизантку Дудаева, Басаева и Яроша лет на десять. И ни на какие наши уговоры не поддались бы… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





135 Источник Похожие новости Агония русской школы Утечка технологий набирает обороты. Стоит ли иронизировать над ЭМИ-генератором «Phaser»? Вернутся ли российские военные в Мозамбик? Говорят, русские плохо работают. А вы не пробовали им платить больше? Украинская військова аналітика создаёт и уничтожает врагов Деньги для Пентагона. Русские и китайцы угрожают! Новости партнеров