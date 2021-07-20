«Девочка истощена и напугана»: в Бурятии возбудили дело против истязавшей приёмных детей женщины

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетних 39-летней жительницей Улан-Удэ. По версии следствия, она ударила приёмную восьмилетнюю девочку ножом по руке, поскольку решила, что та потеряла градусник. Также мачеха прижигала ладони её шестилетней сестре. Приёмных детей изъяли из семьи и поместили в социальный центр. Сейчас СК рассматривает вопрос о выделении в отдельное производство материалов в отношении сотрудников опеки, которые не защитили несовершеннолетних. По сообщению СМИ, до инцидента семье не досаждали проверками.

В Улан-Удэ Следственный комитет возбудил уголовные дела против 39-летней женщины, которую подозревают в истязании приёмных детей. Пострадавшие восьмилетняя и шестилетняя девочки воспитывалась в приёмной семье.

По сообщению местных СМИ, их вместе с ещё одной сестрой взял под опеку дядя после того, как его сестру четыре года назад лишили родительских прав. Также в семье есть двое своих детей, уже взрослых.

«Следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении 39-летней женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также в материальной или иной зависимости от виновного) и ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«В наказание за утерянный градусник»

«По данным следствия, 13 июля 2021 года в больницу в городе Улан-Удэ поступила восьмилетняя девочка с повреждением пальца руки, причинённым острым предметом... Сначала она поясняла, что травму пальца получила во время прогулки, когда упала на косу. Однако при первоначальной проверке данного сообщения сотрудники полиции выяснили, что ранение девочке причинила жена её опекуна, в наказание за утерянный градусник, — сообщает СК. — Женщина не смогла найти дома градусник и решила, что его потеряли дети. Она нанесла по кисти девочки удар ножом, причинив резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки».

Девочку отвезли в больницу, где опекуны сообщили, что она поранилась на улице.

Но в палате ребёнок рассказал другим пациенткам, что травму нанесла приёмная мать, которая кухонным ножом пыталась отрубить ей пальцы.

«С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам. Наказала ей строго-настрого не говорить, что это мама, что она ей отрезала, отрубила пальцы. Сказала ей говорить, что ты это на улице сделала, травму получила. Боится домой ехать, говорит, «Каждый раз я молюсь богу, чтобы она меня не побила», — передают СМИ рассказ соседки по палате.

Позднее в СК уточнили, что все пальцы у девочки на месте.

«Многие СМИ публиковали, что якобы у неё отрублены или отрезаны два пальца, но это не соответствует действительности. Девочка в больницу поступила с резаной раной ногтевой фаланги третьего пальца», — уточнил RT пресс секретарь СК Дмитрий Столяров.

Идут следственные действия

Как отметили в ведомстве, при осмотре врач заметил на руках и ногах ребёнка многочисленные кровоподтёки и ссадины. Девочка была истощена (её вес составлял всего 16 кг), напугана и замкнута.

У её младшей, шестилетней сестры обнаружили ожоги на ладонях. Следствие считает, что это результат наказаний зажигалкой «за мелкую повинность».

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений и сбор необходимой доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СК.

Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре. Туда же после выписки переведут и старшую из сестёр. Также решается вопрос о выделении в отдельное производство материалов в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, поскольку они своевременно не приняли меры, чтобы защитить несовершеннолетних, переданных в приёмную семью.

Внимания не привлекали

По данным СМИ, муж и жена, подозреваемые в насилии над детьми, переехали в Улан-Удэ из Тункинского района. По словам соседей, это была совершенно заурядная семья, которая ничем не привлекала внимания.

Пресс-секретарь министерства социальной защиты Бурятии Мария Ивайловская сообщила, что будет организована внеплановая проверка по этому инциденту, «уже по её итогам будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей».

«Органы опеки смогли только лишить прав мать, но детям от этого легче не стало», —отметила руководитель общественного движения «Иван-Чай» Элина Жгутова. По словам правозащитницы, воспитание приёмных детей — это призвание, которое есть не у всех.

«У нас отбирают детей из родных семей и передают в приёмные по разнарядке. Мотивация для приёма чужих детей бывает разная: это и выплаты, и льготы, и эксплуатация детского труда... Если это не любовь, не истинное призвание, то до подобных трагедий недалеко», — добавила она.

Представители опеки Улан-Удэ не стали комментировать RT ситуацию.