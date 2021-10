Девичник в Вегасе: Трусова победила на этапе Гран-при Skate America • 14 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости Помните, как герои фильма "Мальчишник в Вегасе" просыпаются в полностью разгромленном номере отеля, с поваленной мебелью, разбитым телевизором, разбросанными повсюду пустыми бутылками алкоголя, с бегающей по комнате курицей, тигром в ванной и плачущим младенцем в шкафу? Представить подобное в гостиничных номерах развлекательного комплекса Orleans (состоящего из отеля, казино и ледовой арены), в которых проживали фигуристки, участвовавшие на прошедших выходных в турнире в Лас-Вегасе, кажется, просто невозможно. Правда, по неподтвержденным данным, горничные отеля Orleans, жаловались на то, что в некоторых номерах они находили рассыпанные по полу тысячи бусинок и страз, странные порванные костюмы, похожие на детские наряды для Хэллоуина, десятки распоротых мягких игрушек, бумажные конфетти, сделанные из судейских протоколов, и подвешенные за люстры коньки, лезвиями которых как будто по методу "сабраж" (по-гусарски саблей) победоносно открывали шампанское. Но, как известно, "всё что происходит в Вегасе, остается в Вегасе", поэтому мы лишь можем догадываться, что на самом деле происходило в развлекательном комплексе Orleans после окончания первого в этом сезоне турнира серии Гран-при Skate America, прошедшего с 22 по 24 октября в городе миллионов неоновых огней, тысяч казино и сотен соблазнов. CC BY 3.0 / Lasvegaslover / Las Vegas Strip Лас-Вегас Вечеринка под российскую пластинку Нашу страну в соревнованиях фигуристок-одиночниц на SkateAmerica 2021 представляли Ксения Синицына, Дарья Усачева и Александра Трусова. © РИА Новости / Александр Вильф Ксения Синицына, Дарья Усачева, Александра Трусова Перед началом турнира было серьезное опасение, что по-настоящему покуролесить на всю катушку в Вегасе на Orleans-арене им на этот раз помешают крайне несвоевременные травмы различной степени тяжести: все трое, как сговорившись, жаловались на физические недомогания и неоптимальную форму. Более того, до последнего момента не было известно примет ли участие в турнире Александра Трусова, у которой оказалось серьезное повреждение ноги, из-за чего Саша крайне робко, с большим количеством помарок каталась на тренировках. И данное неприятное обстоятельство вполне могло закончиться тем, что королева "ультра-си вечеринок", прилетев в Лас-Вегас, все выходные провела бы лишь в качестве тихого наблюдателя, а не главной заводилы. Поэтому в субботних коротких программах российским болельщикам каких-то выдающихся результатов от наших фигуристок ждать, увы, не приходилось. Но к счастью, получилось всё с точностью наоборот! Россиянки, будучи даже в неидеальной форме, сразу же захватили лидерство на SkateAmerica 2021, в блестящем стиле откатав свои короткие программы. Дебютантки турниров во взрослых соревнованиях этого сезона Ксения Синицына и Дарья Усачева показали, соответственно, третий и второй результат, а Александра Трусова покидала Orleans-арену в статусе героини дня и лидера соревнований. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ISU Figure Skating ⛸ (@isufigureskating) Более того, Усачева и Трусова записали в свой актив личные рекорды в коротких программах: у Дарьи он теперь составляет 76,71, у Саши 77,69. Немного обидно, что Трусовой не удалось исполнить из-за травмы тройной аксель, который так пока и остается в её карьере непокоренной вершиной, но факт остается фактом: субботняя фигурнокатательная вечеринка в Вегасе прошла исключительно под российскую пластинку. Главные соперницы наших - японка Каори Сакамото и кореянка Ен Ю, хоть и откатались с ошибками, но получили при этом довольно приличные баллы 71,16 и 70,73, расположившись вслед за россиянками, соответственно, на четвертом и пятом предварительных местах. Судьи как могли притягивали их поближе к нашим, поставив оценки за компоненты той же Сакамото даже немного выше чем Дарье Усачевой, которая откаталась в тот вечер на каком-то совершенно бесподобном уровне, но даже этих судейских плюшек оказалось недостаточно, чтобы помешать нашим красоткам и флагу России гордо расположиться на первых трех местах после субботних соревнований. Поэтому решающая воскресная танцевально-прыжковая битва между россиянками и пытающимися испортить им все веселье японкой и кореянкой, должна была стать настоящей кульминацией фееричного фигурнокатательного девичника в Вегасе. Непрошенные гостьи © AP Photo / Ronda Churchill Фигуристка Ю Ен на соревнованиях по фигурному катанию Skate America 2021 Вот уже второй международный турнир подряд соревнования женщин-одиночниц, в статусе лидеров, завершают три россиянки. Перед выходом на лед первой из них – Ксении Синицыной – свои произвольные программы откатали главные их соперницы: Каори Сакамото и Ен Ю. И обе, надо признать, оказались практически непрошенными гостями на русской ледовой вечеринке в Лас-Вегасе. Если японка Сакамото по традиции выступила мощно и стабильно, но без технических откровений, набрав за произвольную программу 144,77 балла, то кореянка Ен Ю, как и днем ранее, начала свой прокат с ультра-си элемента – тройного акселя. В этот раз падение избежать удалось, и несмотря на то, что прыжок получился с небольшим недокрутом, он придал такой мощный заряд кореянке, что на этой энергетической волне она умудрилась откатать свою произвольную программу на второй результат вечера – 146,24 балла. На фоне могучих и эмоциональных выступлений японки и кореянки, наша Ксения Синицына немного потерялась со своей воздушной и какой-то уж слишком традиционной программой на музыку из сериала "Ход королевы", откатав её без очевидных ошибок, но и без особого драйва, позволив сделать тот самый ход королевы уже другим фигуристкам. Как аресты чиновников стали в Крыму обыденным делом © РИА Новости / Александр Вильф Ксения Синицына Поэтому итоговое пятое место Синицыной, как в произвольной программе, так и в общем зачете, не стало для всех большой неожиданностью: бороться с такими турбо фигуристками как Ен Ю и Сакамото, безусловно, нужно с помощью более мощного оружия, нежели стандартный прыжковый набор и не самая захватывающая хореография. © Фото : The International Skating Union Судейский протокол Ксении Синицыной за произвольную программу В любом случае, Ксению можно поздравить с замечательным дебютом во взрослом сезоне: с первого раза попасть в пятерку лучших на этапе Гран-при, согласитесь, далеко не самый плохой результат. Дарья Усачева: удача в логове врага © AP Photo / Ronda Churchill Фигуристка Дарья Усачева на соревнованиях по фигурному катанию Skate America 2021 Ученица Этери Тутберидзе выходила на лед чуть ли не в статусе одной из претенденток на золото Skate America, но после фееричной субботней короткой программы, сил на продолжение ослепительного лас-вегасовского банкета в воскресенье у Дарьи Усачевой похоже уже не осталось. Судьи обнаруживают на тройных лутцах неясные ребра, а заключительный каскад из тройного флипа и тройного тулупа крайне досадно срывается из-за неудачного приземления на первом прыжке, и спасти дорогой элемент во время второй попытки Дарьи снова не удается. В какой-то момент показалось, что для россиянок пришло время закругляться на вечеринке в Лас-Вегасе и фигурнокатательным балом наглавном бульваре города Las Vegas Strip, утопающем в море огней, теперь будут править напористые азиатские тусовщицы. Но совершенно неожиданно, в "логове врага", как назвала недавно США Татьяна Тарасова, россиянке улыбнулась настоящая удача, и проиграв произвольную программу кореянке с японкой, Дарья по общей оценке их опередила на какие-то микроскопические баллы. © Фото : The International Skating Union Судейский протокол Дарьи Усачевой за произвольную программу Новый состав Госдумы пополнился олигархами и чиновниками Конечно, никаких чудес не бывает, и Дарья абсолютно заслуженно, перед выходом на лед последней фигуристки, возглавила турнирную таблицу. И все благодаря шикарному исполнению субботней короткой программы и отличным оценкам за компоненты в воскресной произвольной, которые и позволили восхитительно музыкальной и пластичной Усачевой стать вице-королевой бала на ледовой вечеринке в Лас-Вегасе. Серебро Skate America 2021 у нашей Дарьи, с чем мы её и поздравляем! Александра Трусова: прыжок королевы Россиянка, будучи лидером после коротких программ, закрывала соревнования фигуристок на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. © AP Photo / Ronda Churchill Фигуристка Александра Трусова на соревнованиях по фигурному катанию Skate America 2021 Появившись на льду в новом эксцентричном платье и в образе fashion-стервы Круэллы Де Виль, Саша, объективно находясь в далеко не самой идеальной форме, все равно начала модный ледовый показ с главной звезды своей прыжковой коллекции осень-зима 2021 - с самого дорогого элемента в фигурном катании - четверного лутца. Никаких недокрутов и неясных ребер: ультра-си в исполнении королевы квадов оказался абсолютно безупречным, эксклюзивным, штучным товаром из каталога нашей фигуристки. Четверной лутц действительно стал единственным квадом в лас-вегасовском прокате Трусовой, но даже его одного хватило, чтобы королева сделала не просто ход, а решительный прыжок по направлению к первому месту на SkateAmerica 2021. Последовавшие элементы были выполнены Александрой практически также безупречно как и стартовый ультра-си, не считая мелочи в виде неясного ребра на тройном флипе, которую в принципе никто даже и не заметил. И уже под конец героического проката Трусовой, всем присутствовавшим на Orleans-арене стало очевидно: ближайшую воскресную ночь Лас-Вегас будет гулять исключительно под русские песни, одну из которых, с текстом "Александра, Александра, этот город наш с тобою" станут крутить и петь хором много раз до самого утра. © U.S. International Figure Skating Classic Судейский протокол Александры Трусовой за произвольную программу Набрав в произвольной программе 154,68 балла, Трусова на 15 баллов обошла серебряного призера Skate America2021 Дарью Усачеву, и таким образом, наша Русская Ракета возвращается на родину уже со второй золотой медалью в этом сезоне. Набрав в произвольной программе 154,68 балла, Трусова на 15 баллов обошла серебряного призера Skate America2021 Дарью Усачеву, и таким образом, наша Русская Ракета возвращается на родину уже со второй золотой медалью в этом сезоне. Обе, к слову, были завоеваны в "логове врага", что даже звучит как-то логично. © Фото : Итоговая таблица соревнований женщин на этапе Гран-при Skate America 2021 Итоговая таблица соревнований женщин на этапе Гран-при Skate America 2021 Думаю, не стоит лишний раз уточнять, кто в прошедшие выходные в номерах отеля Лас-Вегаса мог открывать с помощью лезвий коньков методом "сабраж" бутылки шампанского, а давайте просто порадуемся тому факту, что уже второй год подряд соревнования одиночниц на основных турнирах по фигурному катанию завершаются исключительно победами россиянок. Так пусть же этот российский фигурнокатательный девичник длится как можно дольше! Согласитесь, какой прекрасный тост!







