Девальвации рубля не бывать. Мои долги — моё богатство! • 104 • Аналитика



Исключение в лице Британии лишь подтверждает правило – европейские союзники США давно готовы принимать как данность тот факт, что Россия будет и дальше отстаивать своё суверенное право на экономическую и политическую самостоятельность.



Разумеется, лишь в той мере, какую ей позволяют собственные экономика и финансы. Экономика, по-прежнему завязанная на экспорт нефти и газа, и финансы, давно и всерьёз настроенные на полноценное врастание в мировую финансовую систему. В таких условиях надо даже удивляться всем нашим последним достижениям по части противодействия санкциям, а в каких-то отношениях и вовсе сказать «спасибо» за них Западу.





Тем не менее, сегодня первым за санкции отдувается российский рубль, упавший по курсу уже до 66,64 руб. за доллар и 76,83 руб. за евро. И хотя серьёзных оснований для паники нет (реальные санкции против России могут быть введены не раньше чем через месяц), валютную биржу уже явно трясёт. И главные опасения связаны с тем, не пойдут ли наши финансовые власти ради стабилизации ситуации с госдолгом на дальнейшую девальвацию рубля.







Ставка на ослабленный рубль в нынешних условиях могла бы быть оправдана, если бы состоялось реальное импортозамещение, а также набрали хоть первые обороты какие-то иные, несырьевые экспортёры. В ином случае жертвовать финансовой стабильностью и рисковать новой волной инфляции, с которой так долго боролись, вряд ли стоит.



Очень показательно для наших финансистов при власти, что успокоить публику они по-прежнему не умеют, зато поселить в умах тревогу и даже панику – это пожалуйста. Чего стоят хотя бы тут же появившиеся сообщения из «авторитетных источников» о возможном ограничении и даже запрете на хождение валюты внутри страны.



Или озвученная одним из весьма высокопоставленных сотрудников всё того же Минфина идея ответить на санкции — чем бы вы думали? Приватизацией! Ну конечно же, в целях пополнения бюджета, где на повышение пенсий денег никак не найти. Тут же вспоминается известное «налетай – подешевело». Самое время сейчас опять раздел и передел собственности устроить. Как в середине 90-х.



Но довольно лирики, попробуем теперь понять, почему же так затрясло биржу, и вернёмся к американской санкционной конкретике.



Во-первых, запрет на покупку российских долговых бумаг – это мера в большей степени психологическая, так как она легко обходится, а по сути лишь делает возможные сделки чуть менее выгодными. Хотя при падении котировок растущий спрос почти гарантирован.



Во-вторых, удар по банкам – это уже вторично, к тому же, кроме Сбербанка, у нас и так почти все уже под санкциями. Настоящей угрозой может быть только потенциальная заморозка зарубежных активов. Но это лишь говорит в пользу их диверсификации – как в пользу Востока и того же БРИКС, так и размещения внутри страны.



Давление же на Сбербанк – это лишь продолжение давления на финансы страны в целом. Кстати, одним из достойных патриотических ответов на него могло бы стать долгожданное пришествие в Крым господина Грефа с этим его «почти частным учреждением».



Ради такого можно даже всеми зарубежными филиалами и отделениями пожертвовать – в любом случае их доля в общем бизнесе Сбербанка мизерна, и, как можно судить по косвенным признакам, на самом деле даже не окупает расходы на их содержание.



В-третьих, и это уже куда серьёзнее, американские законотворцы, похоже, готовы записать Россию в спонсоры мирового терроризма. Тут уж одними санкциями не отделаешься, и наверняка отдуваться придётся чуть ли не всей нашей оборонной промышленности. Впрочем, и на этот случай запасных аэродромов у России с избытком. Ещё один, к примеру, может вот-вот появиться в Турции. Новые санкции запретят России торговать нефтью



Очень характерным для современного стиля Госдепартамента США, который периодически демонстрирует что-то вроде «независимости» от президента Трампа, стало стремление тут же «зацепить» Россию и на других направлениях. Действуя по принципу «каждое лыко — в строку», санкционные смотрители из Вашингтона очень вовремя решили вспомнить про дело Скрипалей с «Новичком», не озаботившись никакой фактической базой.



Также весьма своевременно прозвучало и сообщение о готовности США отказаться от обогащения урана в России. Как специалист, многие годы работавший в атомной отрасли, могу с уверенностью сказать: не получится. Хотя бы потому, что в тех масштабах, которые нужны современной атомной энергетике США, заменить Россию на самом деле просто некем. И тут уже на какие-то реальные изменения потребуются годы и даже десятилетия. Как бы Вашингтон ни пыжился.



Кстати, по схожему поводу можно бы спросить: а что будет, если Россия прекратит поставлять США двигатели РД-180 для тяжелых ракет, которые необходимы НАСА? Специалисты давно поняли, что грядущая якобы конкуренция со стороны компании «Тесла» Илона Маска – не более чем масштабный пиар. Пиар чего? Да того, чего на самом деле нет ни в одном сколько-нибудь пригодном для реализации проекте.



Россиян, обеспокоенных падением рубля, должно успокаивать прежде всего то, что о других партнёрах России в связи с новой долговой проблемой сегодня говорить просто не приходится. Они чуть ли не в очередь готовы встать за тем, чтобы прокредитовать Россию.



И через какие инструменты, никому из не ангажированных Вашингтоном кредиторов не важно. Банк БРИКС на днях фактически демонстративно одобрил 5-миллиардный кредит России. Тем, кто готов и хочет давать в долг, важнее условия и проверенная годами надёжность должника.



После недоброй памяти дефолта прошло двадцать лет. За это время Россия не только сумела ликвидировать негативные последствия от рухнувшей пирамиды тогдашних долговых бумаг – ОФЗ и ГКО. Разобравшись с долгами бывшего Союза, она снова вышла на мировые долговые рынки, что называется с чистого листа, не имея проблем ни с МВФ, ни с государствами-кредиторами. «Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике



Накануне МИА «Россия сегодня» сообщило, что в Министерстве финансов России признают, что возможное введение новых антироссийских санкций со стороны США негативно повлияет на иностранных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ), однако не окажет существенного воздействия на финансовый рынок страны.



И хотя стратегия, и уже тем более заявления для публики, исходящие из нашего финансового ведомства, давно мало у кого вызывают доверие, тут Минфину в правоте не откажешь.



Дело в том, что неизбежное сокращение иностранного, точнее, западного участия в покупке российских долговых бумаг априори должно простимулировать других покупателей. Надо помнить, что случившееся падение котировок на параметрах самого российского долга не скажется никак. Проценты не меняются, сумма тоже.



А что меняется? Меняется лишь цена, по которой сейчас российские долги можно покупать. Или же выкупать. Что в подобных случаях многие компании и даже государства вполне успешно и делают. Почему бы не проделать это и России?



Причём вовсе не обязательно проделать напрямую. Вполне можно использовать ресурс компаний с госучастием, вообще-то весьма перегруженных собственными корпоративными долгами, но государству помогать обязанными. Можно сказать, что для погашения долга, пусть и непрямого, скрытого, сейчас складывается самая подходящая конъюнктура.



Ситуация в этом отношении сильно напоминает ту, что в своё время сложилась в банковском секторе. Вы помните, что случилось, когда у российских банков иссякли почти все возможности дешево одалживаться у западных партнёров? Российским кредитным организациям пришлось тогда сразу идти на более лояльные условия во взаимоотношениях с российским клиентами, причём не только с корпоративными, но и с частными. Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?



Из Минфина также сообщают: «Сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их в том числе на суверенные облигации России».



Подобные новости болезненны для иностранных держателей ОФЗ, однако предыдущая инициатива против российских государственных облигаций не имела развития. В Минфине очень своевременно напомнили также, что коллеги из американского финансового ведомства уже успели «отчитаться конгрессу (судя по всему, до каникул законодателей США) о негативном эффекте подобных мер для инвесторов из США».



В завершение отметим, что для России, несмотря на все кризисы и санкции, долговая проблема вот уже много лет остро не стоит. Точнее, даже просто не стоит. В отличие от тех же США, задолжавших и собственному населению, и банкам, и компаниям, и всем миру столько, что в случае чего не им расплатиться за много лет. Другое дело, что этого самого случая вряд ли кому-то посчастливиться дождаться.



По России же известно, что накопленные страной резервы покрывают все её долги уже чуть ли не с лихвой. Опять же, в случае чего, нам и со своего, не самого малого, заметьте, ВВП, расплатиться за всё и со всеми можно всего за два-три года. Стоит лишь чуть затянуть пояса. Только вот стоит ли? Санкционное наступление на Россию со стороны США продолжается буквально по всем фронтам. При этом вашингтонская администрация не обращает внимания ни на какие связанные с этим сложности и финансовые потери и действует при почти полном отсутствии поддержки Европы.Исключение в лице Британии лишь подтверждает правило – европейские союзники США давно готовы принимать как данность тот факт, что Россия будет и дальше отстаивать своё суверенное право на экономическую и политическую самостоятельность.Разумеется, лишь в той мере, какую ей позволяют собственные экономика и финансы. Экономика, по-прежнему завязанная на экспорт нефти и газа, и финансы, давно и всерьёз настроенные на полноценное врастание в мировую финансовую систему. В таких условиях надо даже удивляться всем нашим последним достижениям по части противодействия санкциям, а в каких-то отношениях и вовсе сказать «спасибо» за них Западу.Тем не менее, сегодня первым за санкции отдувается российский рубль, упавший по курсу уже до 66,64 руб. за доллар и 76,83 руб. за евро. И хотя серьёзных оснований для паники нет (реальные санкции против России могут быть введены не раньше чем через месяц), валютную биржу уже явно трясёт. И главные опасения связаны с тем, не пойдут ли наши финансовые власти ради стабилизации ситуации с госдолгом на дальнейшую девальвацию рубля.Ставка на ослабленный рубль в нынешних условиях могла бы быть оправдана, если бы состоялось реальное импортозамещение, а также набрали хоть первые обороты какие-то иные, несырьевые экспортёры. В ином случае жертвовать финансовой стабильностью и рисковать новой волной инфляции, с которой так долго боролись, вряд ли стоит.Очень показательно для наших финансистов при власти, что успокоить публику они по-прежнему не умеют, зато поселить в умах тревогу и даже панику – это пожалуйста. Чего стоят хотя бы тут же появившиеся сообщения из «авторитетных источников» о возможном ограничении и даже запрете на хождение валюты внутри страны.Или озвученная одним из весьма высокопоставленных сотрудников всё того же Минфина идея ответить на санкции — чем бы вы думали? Приватизацией! Ну конечно же, в целях пополнения бюджета, где на повышение пенсий денег никак не найти. Тут же вспоминается известное «налетай – подешевело». Самое время сейчас опять раздел и передел собственности устроить. Как в середине 90-х.Но довольно лирики, попробуем теперь понять, почему же так затрясло биржу, и вернёмся к американской санкционной конкретике.Во-первых, запрет на покупку российских долговых бумаг – это мера в большей степени психологическая, так как она легко обходится, а по сути лишь делает возможные сделки чуть менее выгодными. Хотя при падении котировок растущий спрос почти гарантирован.Во-вторых, удар по банкам – это уже вторично, к тому же, кроме Сбербанка, у нас и так почти все уже под санкциями. Настоящей угрозой может быть только потенциальная заморозка зарубежных активов. Но это лишь говорит в пользу их диверсификации – как в пользу Востока и того же БРИКС, так и размещения внутри страны.Давление же на Сбербанк – это лишь продолжение давления на финансы страны в целом. Кстати, одним из достойных патриотических ответов на него могло бы стать долгожданное пришествие в Крым господина Грефа с этим его «почти частным учреждением».Ради такого можно даже всеми зарубежными филиалами и отделениями пожертвовать – в любом случае их доля в общем бизнесе Сбербанка мизерна, и, как можно судить по косвенным признакам, на самом деле даже не окупает расходы на их содержание.В-третьих, и это уже куда серьёзнее, американские законотворцы, похоже, готовы записать Россию в спонсоры мирового терроризма. Тут уж одними санкциями не отделаешься, и наверняка отдуваться придётся чуть ли не всей нашей оборонной промышленности. Впрочем, и на этот случай запасных аэродромов у России с избытком. Ещё один, к примеру, может вот-вот появиться в Турции.Очень характерным для современного стиля Госдепартамента США, который периодически демонстрирует что-то вроде «независимости» от президента Трампа, стало стремление тут же «зацепить» Россию и на других направлениях. Действуя по принципу «каждое лыко — в строку», санкционные смотрители из Вашингтона очень вовремя решили вспомнить про дело Скрипалей с «Новичком», не озаботившись никакой фактической базой.Также весьма своевременно прозвучало и сообщение о готовности США отказаться от обогащения урана в России. Как специалист, многие годы работавший в атомной отрасли, могу с уверенностью сказать: не получится. Хотя бы потому, что в тех масштабах, которые нужны современной атомной энергетике США, заменить Россию на самом деле просто некем. И тут уже на какие-то реальные изменения потребуются годы и даже десятилетия. Как бы Вашингтон ни пыжился.Кстати, по схожему поводу можно бы спросить: а что будет, если Россия прекратит поставлять США двигатели РД-180 для тяжелых ракет, которые необходимы НАСА? Специалисты давно поняли, что грядущая якобы конкуренция со стороны компании «Тесла» Илона Маска – не более чем масштабный пиар. Пиар чего? Да того, чего на самом деле нет ни в одном сколько-нибудь пригодном для реализации проекте.Россиян, обеспокоенных падением рубля, должно успокаивать прежде всего то, что о других партнёрах России в связи с новой долговой проблемой сегодня говорить просто не приходится. Они чуть ли не в очередь готовы встать за тем, чтобы прокредитовать Россию.И через какие инструменты, никому из не ангажированных Вашингтоном кредиторов не важно. Банк БРИКС на днях фактически демонстративно одобрил 5-миллиардный кредит России. Тем, кто готов и хочет давать в долг, важнее условия и проверенная годами надёжность должника.После недоброй памяти дефолта прошло двадцать лет. За это время Россия не только сумела ликвидировать негативные последствия от рухнувшей пирамиды тогдашних долговых бумаг – ОФЗ и ГКО. Разобравшись с долгами бывшего Союза, она снова вышла на мировые долговые рынки, что называется с чистого листа, не имея проблем ни с МВФ, ни с государствами-кредиторами.Накануне МИА «Россия сегодня» сообщило, что в Министерстве финансов России признают, что возможное введение новых антироссийских санкций со стороны США негативно повлияет на иностранных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ), однако не окажет существенного воздействия на финансовый рынок страны.И хотя стратегия, и уже тем более заявления для публики, исходящие из нашего финансового ведомства, давно мало у кого вызывают доверие, тут Минфину в правоте не откажешь.Дело в том, что неизбежное сокращение иностранного, точнее, западного участия в покупке российских долговых бумаг априори должно простимулировать других покупателей. Надо помнить, что случившееся падение котировок на параметрах самого российского долга не скажется никак. Проценты не меняются, сумма тоже.А что меняется? Меняется лишь цена, по которой сейчас российские долги можно покупать. Или же выкупать. Что в подобных случаях многие компании и даже государства вполне успешно и делают. Почему бы не проделать это и России?Причём вовсе не обязательно проделать напрямую. Вполне можно использовать ресурс компаний с госучастием, вообще-то весьма перегруженных собственными корпоративными долгами, но государству помогать обязанными. Можно сказать, что для погашения долга, пусть и непрямого, скрытого, сейчас складывается самая подходящая конъюнктура.Ситуация в этом отношении сильно напоминает ту, что в своё время сложилась в банковском секторе. Вы помните, что случилось, когда у российских банков иссякли почти все возможности дешево одалживаться у западных партнёров? Российским кредитным организациям пришлось тогда сразу идти на более лояльные условия во взаимоотношениях с российским клиентами, причём не только с корпоративными, но и с частными.Из Минфина также сообщают: «Сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их в том числе на суверенные облигации России».Подобные новости болезненны для иностранных держателей ОФЗ, однако предыдущая инициатива против российских государственных облигаций не имела развития. В Минфине очень своевременно напомнили также, что коллеги из американского финансового ведомства уже успели «отчитаться конгрессу (судя по всему, до каникул законодателей США) о негативном эффекте подобных мер для инвесторов из США».В завершение отметим, что для России, несмотря на все кризисы и санкции, долговая проблема вот уже много лет остро не стоит. Точнее, даже просто не стоит. В отличие от тех же США, задолжавших и собственному населению, и банкам, и компаниям, и всем миру столько, что в случае чего не им расплатиться за много лет. Другое дело, что этого самого случая вряд ли кому-то посчастливиться дождаться.По России же известно, что накопленные страной резервы покрывают все её долги уже чуть ли не с лихвой. Опять же, в случае чего, нам и со своего, не самого малого, заметьте, ВВП, расплатиться за всё и со всеми можно всего за два-три года. Стоит лишь чуть затянуть пояса. Только вот стоит ли? Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 104 Источник Похожие новости «Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике В Лондоне отложили банкротство России Моя политграмота. Народ, государство, общество, элита. Часть 1

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