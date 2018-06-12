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Deutsche Welle по требованию Украины исправило статью о конфликте в Донбассе
12 июня 2018, 13:09 • 129 • Украина
Немецкое СМИ Deutsche Welle после требования украинской стороны исправило статью, в которой конфликт в Донбассе был назван гражданской войной.
© Horst Galuschka globallookpress.com
«Мы извиняемся за то, что статья не соответствовала нашим редакционным стандартам, — мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание», — говорится в сообщении в Twitter.
В новой редакции из текста убрали формулировку «гражданская война», а ситуацию в Донбассе назвали «конфликтом на Украине».
Пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца в Twitter отметила, что это «маленькая, но важная победа».
Ранее Беца потребовала от Deutsche Welle изменить статью. Формулировка «гражданская война», как подчеркнули в МИДе, «неприемлема».
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