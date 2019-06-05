Deutsche Bank принудил Венесуэлу расстаться с тоннами золота - СМИ

20 тонн принадлежащего Венесуэле золота конфискованы финансово-кредитным учреждением Deutsche Bank. Как рассказали источники "Блумберг", причиной такого одностороннего решения банка стало якобы невыполнение условий ранее заключённого соглашения.

Речь идёт о предоставлении кредита Венесуэле в размере 750 миллионов долларов. Договор, по информации "Блумберг", должен был истечь лишь в 2021 году. Однако банк счёл, что Каракас нарушил некие условия, и попросту конфисковал оставленные в качестве залога 20 тонн венесуэльского золота.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугублённый действием введённых против страны финансовых и экономических санкций, напоминает РИА Новости.

По прогнозам МВФ, ВВП Венесуэлы в текущем году из-за политической ситуации потеряет 25%, в следующем году - 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах.