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Deutsche Bank принудил Венесуэлу расстаться с тоннами золота - СМИ
05 июня 2019, 03:54 • 40 • В мире
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота. Как сообщает "Блумберг" со ссылкой на осведомлённые источники, причиной конфискации золота стало невыполнение Каракасом финансового соглашения. Сроки соглашения истекают лишь в 2021 году.
20 тонн принадлежащего Венесуэле золота конфискованы финансово-кредитным учреждением Deutsche Bank. Как рассказали источники "Блумберг", причиной такого одностороннего решения банка стало якобы невыполнение условий ранее заключённого соглашения.
Речь идёт о предоставлении кредита Венесуэле в размере 750 миллионов долларов. Договор, по информации "Блумберг", должен был истечь лишь в 2021 году. Однако банк счёл, что Каракас нарушил некие условия, и попросту конфисковал оставленные в качестве залога 20 тонн венесуэльского золота.
В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугублённый действием введённых против страны финансовых и экономических санкций, напоминает РИА Новости.
По прогнозам МВФ, ВВП Венесуэлы в текущем году из-за политической ситуации потеряет 25%, в следующем году - 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах.
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