Deutsche Bank – можно ли повернуть вспять десятилетие упадка?

Повторит ли главный банк Европы судьбу Lehman Brothers?

Главная экономика Европы – немецкая – медленно, но верно садится на мель. Больше всего об этом пишут в Британии и в США. Англосаксы не могут скрыть удовлетворения по поводу трудностей, которые испытывает банковский сектор Германии. Самым опасным банком в мире назвал американский журнал Fortune немецкий Deutsche Bank, который два десятка лет считался главным банком Европы.

2008 год Deutsche Bank впервые за полсотни лет существования завершил с убытком. За американский ипотечный пузырь немецкий Deutsche Bank заплатил Американскому агентству финансирования недвижимости (US Housing Finance Agency) 1,93 миллиарда долларов (2014 год), Департаменту юстиции США 7,2 миллиарда (2017 год). Заплатил за то, что спекулировал ценными бумагами по американским правилам. Таких «бумажек» – производных ценных бумаг, стоимость которых зависит от динамики курсов или от других, более простых финансовых инструментов, – у него накопилось на 46 триллионов евро. Это ни много ни мало 14 (четырнадцать!) валовых внутренних продуктов Германии. И финансовая пирамида может обрушиться так же драматически, как Lehman Brothers в 2008 году.

Чтобы не дать Deutsche Bank умереть, ему прописали реструктуризацию (распродажу неприбыльных активов) и нового управляющего Кристиана Зевинга (Christian Sewing). Банк уже продал страховую компанию Abbey Life, продал свою долю в 20 процентов в китайском банке Hua Xia Bank, продал часть розничной сети в Польше, ликвидировал подразделение неосновных активов, продав компанию по управлению портовыми терминалами Maher Terminals USA LLC и долю в компании Red Rock Resorts. Всё это уменьшило убытки, но не избавило от них. Теперь роль управляющего Кристиана Зевинга в истории Deutsche Bank становится критически важной. Что Зевинг и подтвердил 7 июля, в один день уволив с работы едва не четверть всех служащих Deutsche Bank от Лондона до Вашингтона – 18 тысяч человек.

Как пишет Fortune, Зевинг затеял «фундаментальную перестройку, которая в некотором смысле вернет нас к нашим корням», то есть к обслуживанию германского и европейского бизнеса. Правда, когда банк был ближе к «корням», скажем в 2007 году, его акции стоили в 10 раз дороже.

И много ли сможет наспекулировать Deutsche Bank, принимая вклады и ссужая деньги немцам, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов опустить процентную ставку ниже нуля, а сберегательные банки снижают свою маржу едва не до копеек? И это уже куда более серьёзно, чем даже банкротство главного банка Германии: слабеющая немецкая экономика бьёт по кредитному портфелю любого европейского банка. Вероятность невозвратов по кредитам физическим и юридическим лицам выросла в Европе примерно на 30 процентов. Как при этом Зевингу заработать 5 миллиардов евро на реструктуризацию банка в текущем году и ещё почти два с половиной миллиарда до 2022 года?

«Это, может быть, последний шанс повернуть вспять десятилетие упадка, – отреагировала на масштабные сокращения штата и операций Deutsche Bank в Нью-Йорке и Лондоне The New York Times. – Банк, который символизировал экономическое могущество Германии, явно отказывается от надежды играть в той же лиге, что и Goldman Sachs или JPMorgan Chase».

Трудно не заметить радость на этот счёт по ту сторону Атлантики: «С тех пор, как он поднял свой флаг на Уолл-стрит, получив статус банковского траста в 1999 году, Deutsche Bank старался подтвердить, что мировые финансы не являются эксклюзивной сферой американских мега-банков, но делал это, вкладывая сотни миллиардов долларов в рискованные деривативы и ссужая деньги структурам Дональда Трампа, когда другие банки этого не делали». Сегодня шатающийся германский колосс шатает Европу. Достаточно вспомнить о проблемах в экономиках Италии, Испании и особенно Греции.

«Вопрос ближайших месяцев в том, – пишет The New York Times, – не предпринимаются ли усилия Кристиана Зевинга, 49-летнего исполнительного директора Deutsche Bank, слишком поздно». План Зевинга предлагает заплатить за реструктуризацию почти 7,5 миллиарда евро без всякой гарантии того, что банк останется жив. Однако с полной гарантией того, что доходы банка значительно снизятся из-за огромных выплат выходных пособий уволенным работникам и сокращения сферы деятельности банка – географической и финансовой. И, похоже, помощи банку ждать неоткуда; его слияние с немецким Commerzbank маловероятно. А главной угрозой выживанию Deutsche Bank остаётся снижение темпов экономического роста – панъевропейский индекс крупнейших компаний STOXX 600 вновь упал 8 июля на 0,07 процента. К осени 8,5 процента компаний в обрабатывающей промышленности Германии переводят работников на неполный рабочий день. Уже не работают полную неделю 44 тысячи человек, сообщает Deutsche Welle. Это в три раза больше, чем год назад. В обрабатывающей промышленности Германии, которая считается главной тягловой силы Евросоюза, теперь больше увольняют, чем принимают на работу.