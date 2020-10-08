Детям выделят 10 миллиардов рублей: Мишустин о выполнении самого важного поручения Путина

На выплату пособий семьям с детьми правительство России выделит регионам порядка 10 миллиардов рублей. Такую сумму озвучил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Ещё одна важная тема - это помощь семьям с детьми. По поручению президента предоставляем им ежемесячные денежные выплаты, - сказал глава правительства, обращаясь к министрам.

Мишустин сообщил, что свыше одного миллиарда рублей будет направлено регионам для осуществления ежемесячных выплат семьям, в которых родился третий ребёнок или последующие дети. Ещё около девяти миллиардов рублей пойдут на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет, пишет URA.RU.

Выплаты были назначены президентом России Владимиром Путиным в качестве одной из мер поддержки граждан в условиях пандемии COVID-19. Финансирование выплат осуществляется из средств резервного фонда.