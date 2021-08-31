«Детям не дают говорить с отцом»: россиянина, арестованного в Швейцарии по запросу США, отказались экстрадировать в РФ

Россиянина Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии в июне 2021 года по запросу США, отказались экстрадировать в Россию. При этом был одобрен аналогичный запрос, полученный от Вашингтона, где Клюшина обвиняют в промышленном шпионаже. Адвокат россиянина уверен, что уголовное дело мотивировано политически, на этом основании он уже обжаловал решение швейцарского Минюста об экстрадиции Клюшина в США.

Власти Швейцарии отклонили запрос РФ на экстрадицию россиянина Владислава Клюшина, арестованного по требованию США 8 июня 2021 года. Как сообщил RT адвокат Клюшина Оливер Чирич, аналогичный запрос об экстрадиции от США был удовлетворён швейцарским Минюстом. Защита Владислава обжаловала это решение в Федеральном уголовном суде 28 июля.

«Мы подали апелляцию на это решение на основе договора между США и Швейцарией об экстрадиции, статья 3, где сказано, что экстрадиция запрещается в случае политического преследования. И наш аргумент состоит в том, что дело против Клюшина несёт политический характер», — пояснил Чирич RT.

Он отметил, что суд вынесет решение по апелляции Владислава в течение 3-4 месяцев — всё это время Клюшин будет оставаться в швейцарском СИЗО.

В случае, если суд оставит решение об экстрадиции россиянина в США без изменений, сторона защиты обратится в Верховный суд.

Шпионаж — предлог для ареста

Ранее RT рассказывал о задержании в Швейцарии по запросу США российского бизнесмена Владислава Клюшина. Американские власти обвинили его в финансовых махинациях — якобы тот причастен к хакерскому взлому сетей американских компаний с целью незаконного присвоения массивов данных.

Россиянин действительно имеет отношение к сфере IT, однако категорически отрицает свою причастность к вменяемым ему преступлениям.

Адвокат Оливер Чирич полагает, что уголовное дело в отношении Владислава политически мотивировано, а обвинения в промышленном шпионаже были лишь предлогом для ареста россиянина.

Клюшин известен тем, что является учредителем компании, разработавшей систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». С 2016 года её используют администрация президента и правительство РФ — сам Клюшин в своих жалобах на арест и экстрадицию писал, что он и его компания «играют стратегически важную роль для правительства России», и цель США — получить у него важную информацию о российских государственных структурах.

После ареста Клюшина российские власти затребовали у Швейцарии его экстрадицию в РФ — при этом, по данным швейцарских СМИ, документ из Москвы поступил в Минюст неделей раньше, чем аналогичный запрос от США. Тем не менее Министерство юстиции Швейцарии отклонило российский запрос.

По словам адвоката Клюшина, причиной отказа могли стать недостаточно серьёзные обвинения в адрес Клюшина, упомянутые российской стороной в запросе на экстрадицию.

«Почему отказали в запросе на экстрадицию в Россию, мне неизвестно. Но я предполагаю, не засчитали те факты, которые предоставила Россия, то есть это не является уголовным делом в Швейцарии», — рассуждает адвокат.

Чирич добавил, что регулярно видится с Клюшиным и не получал от него жалоб на условия содержания в СИЗО. Россиянин живёт в отдельной камере, на самочувствие не жалуется. Информацию о состоянии россиянина в швейцарской тюрьме подтвердили RT и в российском посольстве.

«Сотрудники Посольства посещают В.Клюшина регулярно (последний раз — буквально несколько дней назад). Налажен постоянный, систематический контакт с адвокатом россиянина», — отчитались представители дипслужбы.

«Нам с детьми ничего не сообщают»

Бывшая жена Клюшина Софья Чмух в беседе с RT рассказала, что об отказе швейцарского Минюста экстрадировать её экс-супруга на родину она узнала из новостных Telegram-каналов.

«Я очень подавлена этой новостью. Потрясена тем, что люди, якобы представляющие его интересы, ничего нам с детьми не сообщили.

Детям даже ни разу не дали поговорить с отцом. Им было отказано в этой просьбе. При этом, как мне говорят, швейцарское законодательство не запрещает Владиславу общаться с его детьми, которые привязаны к отцу и находятся в сильнейшем стрессе», — негодует Софья.

По её словам, вся информация о Владиславе поступает ей и её детям от журналистов и из СМИ.

«Я пытаюсь хоть как-то сформулировать для детей новость о том, что их отца могут экстрадировать в США и они не увидят его ещё очень и очень долго. Я по-прежнему не могу понять, почему детям не дают возможности поговорить с отцом и при этом просят меня оплачивать адвокатов», — возмущается собеседница RT.