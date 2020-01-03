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Детское шоу про концлагерь Освенцим: Школьная постановка в Польше обескуражила журналистов The Times

03 января 2020, 14:39  •  138 • Политика
В Польше школьники устроили танцевальное шоу "Освенцим". После того как представление было закончено, человек, родители которого погибли в Освенциме, заявил со сцены, что Польша заслуживает компенсацию от Германии, сообщает The Times.
В одной из начальных школ Польши ученики представили танцевальный номер, посвящённый концлагерю Освенцим. Подробности скандальной постановки рассказала британская The Times со ссылкой на Newsweek Polska.
Сообщается, что шесть школьников изображали узников концлагеря. Они были обриты и наряжены в тюремные робы. Ещё двое учеников в костюмах офицеров СС со всей соответствующей атрибутикой изображали смотрителей лагеря.
По ходу представления на узников выпускают дым, символизирующий отравляющий газ, и дети в костюмах узников концлагеря "умирают". А завершается представление выступлением человека, родители которого погибли в Освенциме. Он прямым текстом говорит, что Польша заслуживает компенсацию от Германии.
Но и это ещё не всё. После представления на сцену вышел местный мэр, представляющий правящую партию "Право и справедливость". Он заявил детям со сцены, что их долг - "защищать латинское христианство" от его врагов, сообщает The Times.
Напомним, что Польша надеется на компенсацию не только от Германии, но ещё и от России. В качестве предлога используется пакт Молотова - Риббентропа. Однако президент России Владимир Путин ответил на это цитатой из письма польского посла в Германии Юзефа Липского, который обещал поставить Гитлеру памятник в Варшаве, если фюрер избавит Европу от евреев.

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