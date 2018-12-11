«Детский сад»: в России отреагировали на заявление Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле

Перелёт самолётов дальней авиации Военно-космических сил России в Венесуэлу вызвал недовольство госсекретаря США Майка Помпео. По его мнению, подобный манёвр — «разбазаривание государственных средств». Между тем российская военная техника прибыла в латиноамериканскую республику для участия в совместных оперативных полётах. В Совфеде назвали «некорректным» заявление Помпео и призвали его рассказать о тратах Вашингтона на кампанию в Сирии и войну в Афганистане. В Госдуме также считают позицию госсекретаря США абсурдной. Отметим: в ноябре стало известно, что Пентагон провалил первый в своей истории внешний аудит.

Заявление госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего «разбазариванием госсредств» перелёт российских Ту-160 в Венесуэлу, по меньшей мере некорректно, подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Не ему определять, на что тратить деньги нашему правительству, и не ему давать оценку. Пусть лучше вспомнит, на что тратятся деньги американских налогоплательщиков: на все «цветные революции» в Северной Африке, Ближнем Востоке, на поддержку различных группировок, в том числе террористического порядка, я имею в виду ситуацию в Сирии. Наверное, это некорректно — главе внешнеполитического ведомства такого государства оценивать работу правительства другого государства. Я думаю, что это не украшает его как главу Госдепа», — сказал сенатор в разговоре с RT.

Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео раскритиковал развитие военного сотрудничества России и Венесуэлы.

«Российское правительство направило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и права, пока их граждане страдают», — написал глава Госдепа в Twitter.

К твиту прикреплена фотография стратегического ракетоносца Ту-160.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 декабря 2018 г.

В понедельник, 10 декабря, Министерство обороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 ВКС РФ совершили перелёт с российских аэродромов в аэропорт Майкетии в Венесуэле в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

При этом на отдельных участках пути российскую технику сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

«Полёт самолётов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. В ходе полёта лётчики ВКС преодолели более 10 тыс. км», — подчёркивается в сообщении оборонного ведомства.

Как отметил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, прибывшие в республику самолёты ВКС РФ будут участвовать в совместных оперативных полётах.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 приземлились в Венесуэле — видео

Военно-техническое сотрудничество между обеими странами в последнее время развивается плодотворно, сообщил посол России в Венесуэле Владимир Заемский. Он также сообщил о ведущейся подготовке к заседанию российско-венесуэльской межправительственной комиссии, в ходе которой будут обсуждены новые совместные проекты.

Напомним, что на прошлой неделе глава Боливарианской Республики Николас Мадуро совершил визит в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудили развитие отношений, стратегического партнёрства, а также «конкретные вопросы дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей».

Среди прочего Мадуро сообщил, что в латиноамериканском государстве приступят к использованию российской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС.

«Пусть свои деньги считает»

Между тем первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает абсурдным заявление госсекретаря США.

«Помпео озвучил свои страхи. Сколько они размещают средств ПРО и вооружённых сил на территории Польши и Прибалтики... На воре и шапка горит. Обращать на это внимание не стоит. Это просто смех в голос, какой-то детский сад. Страна, которая обложила всю Россию вокруг военными базами, — непонятно, что ей нужно в Европе», — сказал Шерин в беседе с RT.

Он отметил, что российская сторона поступает гораздо более сдержанно и хладнокровно, чем Америка.

«США продолжают пичкать своими базами весь мир, при этом такая реакция на два российских самолёта. Если Америка за счёт военных баз пытается скрыть разворовывание военных средств, это их проблемы. Если они так воспринимают наши два самолёта, обвиняя руководство двух стран, то понятно, куда уходят деньги американских налогоплательщиков», — заключил парламентарий.

Наряду с этим глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал американских политиков заняться подсчётом собственных трат.

«Чем комментировать полёты наших Ту-160, Помпео лучше подсчитал бы, во что обошлись США бессмысленные ракетные удары по Сирии и сколько они всаживают в безнадёжную войну в Афганистане. Может и чудовищный госдолг США вспомнить. Пусть свои деньги считает. У нас есть Счётная палата», — написал сенатор в Twitter.

«Злоупотребление полномочиями в Пентагоне»

В ноябре Пентагон провалил первый в своей истории внешний аудит. Эта информация вызвала недовольство у политического истеблишмента Вашингтона. Так, член палаты представителей США от Демократической партии Барбара Ли назвала произошедшее «беспрепятственным разбазариванием средств, мошенничеством и злоупотреблением полномочиями в министерстве».

«Мы провалили аудит, но у нас не было надежд на то, что мы его пройдём... Это был аудит организации на сумму $2,7 трлн, так что сам факт его проведения уже является большим достижением», — заявил тогда заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан.

Между тем ещё в 2016 году ныне покойный сенатор Джон Маккейн опубликовал доклад по фактам нецелевого использования финансов в оборонном ведомстве на общую сумму примерно $13 млрд, из которых не менее $1 млн военные потратили на стриптиз-клубы и казино.

Для примера напомним, что в 2018 году расходы Соединённых Штатов ($692 млрд) на военные нужды более чем в три раза превышали расходы России ($46 млрд) и КНР ($175 млрд) на свои оборонные министерства.

Однако американцы продолжают увеличивать траты на Пентагон — оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год составил $716 млрд, из них $6,5 млрд направлены на так называемую Европейскую инициативу сдерживания, целью которой является якобы улучшение сопротивления российской агрессии.

По данным американских СМИ, на следующий год уже запланировано очередное увеличение расходов — предполагается, что траты на военное ведомство составят $750 млрд. И это несмотря на то, что недавно президент США Дональд Трамп говорил о безумных тратах в этой отрасли.

Наряду с этим у США растёт государственный долг, который сейчас превышает $21,5 трлн. С момента вступления Трампа в должность президента США он увеличился на $1,7 трлн.