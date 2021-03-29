"Детский сад какой-то": протесты в Белоруссии "стухли" из-за оппозиции - эксперт

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Активисты, сидящие за границей Республики, не могут предложить гражданам внятной идеологической платформы

Несанкционированные протестные акции в Белоруссии "затухли", поскольку оппозиция не смогла вложить в них идеологическую платформу. Такую точку зрения на последние события в Республики высказал зампредседателя местного общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько.

"Во-первых, протест затух, во-вторых, нет основы идеологической для этих протестов. Товарищи, которые из-за рубежа непонятно, невнятно что-то пытаются сделать, и сказать, и потребовать… Пусть уйдет президент... Все пусть уйдут, придем сюда и будем разбираться. Это просто смешно, это детский сад какой-то", – сказал в комментарии для РИА "Новости" политик.

По его словам, призывы оппозиции были рассчитаны на безграмотных людей, остановившихся в своем развитии на букваре.

Он полагает, что белорусам "давно надоел" даже так называемый "День воли", традиционно отмечаемый активистами 25 марта. Да, конечно, в стране есть часть радикально настроенных граждан, которая ходила и будет ходить на акции протеста, периодически нервируя власти, уверен эксперт. Однако в этом году на шествие вышло в разы меньше людей.

Пока весна в Республике показывает, что протесты в общем сходят на нет на фоне гонки оппозиционеров за "непонятными лидерами". При этом сами они, особенно сидящие за пределами страны, не успокоятся, подчеркнул Шатько.

"Они будут стараться выдумать какие-то новые элементы борьбы с ненавистным им режимом за право иметь какое-то лидерство за своей спиной", – считает эксперт.

По его мнению, у оппозиционеров уже ничего не получится – лидеры показали свою полную несостоятельность и непорядочность.

Напомним, противники действующей власти в Белоруссии объявили о проведении несанкционированных акций в Минске и других городах Республики 25-27 марта. В эти дни силовики задержали за нарушение общественного порядка около трех сотен граждан. В МВД нынешнюю протестную активность оценили как "приближенную к нулю". В пресс-службе заявили, что анонсированные оппозицией масштабные акции не состоялись, зато "в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами", передает телеграм-канал ведомства.

Также в выходные стало известно, что главная беглянка, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее штаб якобы ведут тайные переговоры за спиной главы государства Александра Лукашенко с его соратниками с тем, чтобы совместно свергнуть бацьку и построить "новую страну".

