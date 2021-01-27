Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
Главная / Политика

Детский комплекс: Киев отказался от российской вакцины из-за никчемных обид

27 января 2021, 15:55  •  100 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Властей Незалежной обвинили в полном равнодушии к здоровью граждан
Отказ Украины от российского препарата против COVID-19 оценили в Крыму. Киев поступает безответственно, указал сенатор от региона Сергей Цеков.
В России, проводя массовую вакцинацию, заботятся о гражданах. Это показывает мощь государства, чего не скажешь о Незалежной. Властям этой страны политика важнее здоровья населения, отметил член комитета Совфеда по международным делам.
Украинский народ в ситуации с пандемией брошен на произвол судьбы. И отказ Киева от препарата из РФ, доказавшего свою эффективность, не что иное, как "безответственный поступок, продиктованный каким-то детским комплексом и абсолютно никчемными обидами", цитирует сенатора РИА "Новости".
Незалежная стала одной из крупнейших европейских стран, где до сих пор не делают прививок от коронавируса. Несмотря на то, что в некоторых регионах могут уже очень скоро начать массовую вакцинацию, пишет Bloomberg.
Из-за проблем с вакцинацией на Украине популярность президента страны Владимира Зеленского снизилась до минимума. Ему грозят довольно неприятные последствия за неспособность решить вопрос с поставками необходимых препаратов.
Ранее в Незалежной указали на причину отказа от российской вакцины против коронавируса. Это сделано с целью уничтожить жителей страны, заявил один из депутатов Верховной рады.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 10:25
Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы
27 января 2021, 00:20
Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа
27 января 2021, 06:45
После беседы Путина с Байденом Госдума получила неотложный законопроект
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
23 января 2021, 01:55
Об операции «Навальный»
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
24 января 2021, 21:00
Есть ли у Путина дворец в Геленджике? Москва, Кремль - честный ответ
24 января 2021, 15:30
Строители "Северного потока – 2" на сделку не пойдут
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.