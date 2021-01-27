|
Детский комплекс: Киев отказался от российской вакцины из-за никчемных обид
27 января 2021, 15:55 • 100 • Политика
Властей Незалежной обвинили в полном равнодушии к здоровью граждан
Отказ Украины от российского препарата против COVID-19 оценили в Крыму. Киев поступает безответственно, указал сенатор от региона Сергей Цеков.
В России, проводя массовую вакцинацию, заботятся о гражданах. Это показывает мощь государства, чего не скажешь о Незалежной. Властям этой страны политика важнее здоровья населения, отметил член комитета Совфеда по международным делам.
Украинский народ в ситуации с пандемией брошен на произвол судьбы. И отказ Киева от препарата из РФ, доказавшего свою эффективность, не что иное, как "безответственный поступок, продиктованный каким-то детским комплексом и абсолютно никчемными обидами", цитирует сенатора РИА "Новости".
Незалежная стала одной из крупнейших европейских стран, где до сих пор не делают прививок от коронавируса. Несмотря на то, что в некоторых регионах могут уже очень скоро начать массовую вакцинацию, пишет Bloomberg.
Из-за проблем с вакцинацией на Украине популярность президента страны Владимира Зеленского снизилась до минимума. Ему грозят довольно неприятные последствия за неспособность решить вопрос с поставками необходимых препаратов.
Ранее в Незалежной указали на причину отказа от российской вакцины против коронавируса. Это сделано с целью уничтожить жителей страны, заявил один из депутатов Верховной рады.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2021, 19:20
|
23 января 2021, 01:55
|
25 января 2021, 07:05
|
24 января 2021, 21:00
|
24 января 2021, 15:30
|
22 января 2021, 13:05
|
21 января 2021, 21:30