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Детский ад Донбасса: "Мать, ну я разрыдалась... это страшно"
25 апреля 2021, 01:05 • 82 • Политика
Журналисты телеканала "Россия 24" показали "детский ад" Донбасса - условия, в которых родилось и выросло уже не одно поколение детей, не знающих, что такое мир. "Мать, ну я разрыдалась… это страшно", - говорят посмотревшие зрители.
Русские журналисты смогли найти детей, с которыми делали репортаж в 2014 году, и посмотреть, как изменились их судьбы. Одним из героев сюжета стал Никита, которому было всего 10 лет, когда экс-президент Украины Пётр Порошенко приказал направить танки в Донбасс. На кадрах, снятых в 2014 году, мальчик показывает руины своего дома и места, где прятались украинские националисты, скрывавшиеся от ополченцев во время бегства украинской армии. Они заняли подвал, где питались консервами, сгущёнкой и смотрели украденный из соседнего дома DVD-плеер.
Уже в этом году повзрослевший Никита признался, что с тех пор не переносит сгущёнку, а вкус консервов напоминает ему сухпайки, которыми его угощали военные.
"Я не смог смотреть, два раза выходил курить", "Мать, ну я разрыдалась... это страшно", "Смотрела, и, знаешь, мне стыдно перед этими детьми, почему мы их не заберём?!" - такие комментарии оставляли те, кто посмотрел фильм (полную версию можно посмотреть на YouTube-канале "России 24").
Скриншот: Telegram/Коты-на-миротворце (Курлаевы)
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