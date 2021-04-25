Детский ад Донбасса: "Мать, ну я разрыдалась... это страшно"

Журналисты телеканала "Россия 24" показали "детский ад" Донбасса - условия, в которых родилось и выросло уже не одно поколение детей, не знающих, что такое мир. "Мать, ну я разрыдалась… это страшно", - говорят посмотревшие зрители.

Русские журналисты смогли найти детей, с которыми делали репортаж в 2014 году, и посмотреть, как изменились их судьбы. Одним из героев сюжета стал Никита, которому было всего 10 лет, когда экс-президент Украины Пётр Порошенко приказал направить танки в Донбасс. На кадрах, снятых в 2014 году, мальчик показывает руины своего дома и места, где прятались украинские националисты, скрывавшиеся от ополченцев во время бегства украинской армии. Они заняли подвал, где питались консервами, сгущёнкой и смотрели украденный из соседнего дома DVD-плеер.

Уже в этом году повзрослевший Никита признался, что с тех пор не переносит сгущёнку, а вкус консервов напоминает ему сухпайки, которыми его угощали военные.

"Я не смог смотреть, два раза выходил курить", "Мать, ну я разрыдалась... это страшно", "Смотрела, и, знаешь, мне стыдно перед этими детьми, почему мы их не заберём?!" - такие комментарии оставляли те, кто посмотрел фильм (полную версию можно посмотреть на YouTube-канале "России 24").

Хочется обнять их, таких маленьких, с глазами стариков и с седыми волосиками, попросить прощения. В вашей беде, детки Донбасса, виноваты мы, взрослые дяди и тёти, - пишет в Telegram журналистка Ольга Курлаева.

Скриншот: Telegram/Коты-на-миротворце (Курлаевы)