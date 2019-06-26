Детские пособия в России увеличат в 200 раз после жалобы Путину. Но не для всех

Премьер-министр отметил, что именно этот непростой вопрос поднимался во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

"Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей", - сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии.

Кроме того, чтобы увеличить число получателей такой ежемесячной поддержки от государства, в правительстве уже подготовили законопроект, при помощи которого будет повышен "критерий нуждаемости" семей с детьми с полутора до двух прожиточных минимумов на человека. Действовать эта мера станет уже с 1 июля текущего года.

Напомним, на прошедшей 20 июня "Прямой линии с Владимиром Путиным" среди прочих были затронуты проблемы с демографией в стране и тема смехотворных детских пособий, которые выплачиваются в размере 50 рублей на ребёнка с 1,5 до 3 лет.

В ходе прямой линии Екатерина Кириллова из Московской области назвала насмешкой пособие на детей от полутора до трёх лет. По её мнению, по-другому сложно назвать ежемесячную выплату в размере 50 рублей.

"Лучше бы эту выплату отменили и не растрачивали средства из госбюджета", – сказала она президенту. Путин в ответ напомнил, что эту сумму платит не государство, а работодатель, а размер пособия не менялся с 1994 года, когда его ввели. Он признал, что и 25 лет назад эти деньги были не бог весть что, что уж говорить про 2019 год.