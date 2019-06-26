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Детские пособия в России увеличат в 200 раз после жалобы Путину. Но не для всех
26 июня 2019, 10:09 • 29 • Политика
В ближайшем времени малообеспеченные семьи станут получить пособие на детей от полутора до трех лет будут получать не 50 рублей, как сейчас, а 10 тысяч. Иными словами, они будут увеличены в 200 раз. Об этом сообщил глава кабинета министров России Дмитрий Медведев.
Премьер-министр отметил, что именно этот непростой вопрос поднимался во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным.
Кроме того, чтобы увеличить число получателей такой ежемесячной поддержки от государства, в правительстве уже подготовили законопроект, при помощи которого будет повышен "критерий нуждаемости" семей с детьми с полутора до двух прожиточных минимумов на человека. Действовать эта мера станет уже с 1 июля текущего года.
Напомним, на прошедшей 20 июня "Прямой линии с Владимиром Путиным" среди прочих были затронуты проблемы с демографией в стране и тема смехотворных детских пособий, которые выплачиваются в размере 50 рублей на ребёнка с 1,5 до 3 лет.
В ходе прямой линии Екатерина Кириллова из Московской области назвала насмешкой пособие на детей от полутора до трёх лет. По её мнению, по-другому сложно назвать ежемесячную выплату в размере 50 рублей.
"Лучше бы эту выплату отменили и не растрачивали средства из госбюджета", – сказала она президенту. Путин в ответ напомнил, что эту сумму платит не государство, а работодатель, а размер пособия не менялся с 1994 года, когда его ввели. Он признал, что и 25 лет назад эти деньги были не бог весть что, что уж говорить про 2019 год.
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