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Детская зависть. Русский генерал ответил на слова Польши о слабости ВДВ
30 ноября 2021, 18:55 • 100 • Политика
Заслуженный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов ответил на слова Польши о слабом месте русских десантников ВДВ. Он списал это на "детскую зависть".
Так военный эксперт прокомментировал заявление польских аналитиков о том, что они обнаружили слабое место в армии России. Они полагают, что у Москвы достаточно десантников, которые являются элитой русских войск, но при этом слишком мало военно-транспортных самолётов для их переброски. В Польше уверены, что у России есть не больше сотни самолётов семейства "Ил" и "Ан". Этого якобы не хватит даже для того, чтобы высадить одну дивизию.
Попов считает, что Польша просто проявляет "детскую обиду и зависть". По его словам, Варшава такими вбросами "отрабатывает свой хлеб" в НАТО, пишет портал "Народные новости".
Генерал-майор отметил, что у России достаточно военно-транспортных самолётов для выполнения поставленной боевой задачи. Более того, в настоящее время идёт параллельная работа по разработке новых самолётов и модернизации старых.
- подчеркнул он.
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