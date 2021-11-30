Детская зависть. Русский генерал ответил на слова Польши о слабости ВДВ

Заслуженный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов ответил на слова Польши о слабом месте русских десантников ВДВ. Он списал это на "детскую зависть".

Так военный эксперт прокомментировал заявление польских аналитиков о том, что они обнаружили слабое место в армии России. Они полагают, что у Москвы достаточно десантников, которые являются элитой русских войск, но при этом слишком мало военно-транспортных самолётов для их переброски. В Польше уверены, что у России есть не больше сотни самолётов семейства "Ил" и "Ан". Этого якобы не хватит даже для того, чтобы высадить одну дивизию.

Попов считает, что Польша просто проявляет "детскую обиду и зависть". По его словам, Варшава такими вбросами "отрабатывает свой хлеб" в НАТО, пишет портал "Народные новости".

Генерал-майор отметил, что у России достаточно военно-транспортных самолётов для выполнения поставленной боевой задачи. Более того, в настоящее время идёт параллельная работа по разработке новых самолётов и модернизации старых.

У страны достаточное количество воздушных судов и транспортной авиации для того, чтобы перебрасывать при необходимости воздушно-десантные войска,

- подчеркнул он.