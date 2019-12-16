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Децентрализация Украины – или дезинтеграция?

16 декабря 2019, 20:54  •  80 • Украина
Зеленский продолжает жонглировать своими обещаниями – изменения в конституции по децентрализации страны не содержат упоминаний особого статуса ДНР и ЛНР. Обман и манипуляции – традиционный подход украинских властей, позволивший им в середине девяностых удержать Крым, а теперь, как грезят в Киеве, поможет привязать покрепче Донбасс. Между тем, даже символические изменения основного закона, предложенные Зеленским, «минируют» унитарное государственное устройство страны довольно-таки опасно.
Основной посыл изменений – замена областных госадминистраций системой префектур. Префекта – главу региона, – не назначают из Киева, а избирают представители областного или окружного совета. Механизм довольно запутанный, и депутатам в первом чтении предстоит его распутать, обеспечив предлагаемой схеме жизнеспособность. Но всё это скучно. А теперь – о нескучном. Зеленский предлагает убрать из конституции упоминание областей Украины. Мало того, полномочия определять границы регионов Украины (областей, округов, громад) получат народные депутаты Верховной Рады. Простым большинством голосов! Следует отметить, что у значительного числа украинских областей имеются территориальные претензии друг к другу, и, если депутаты проголосуют за изменения в конституцию в их сегодняшнем виде, украинские регионы ждёт долгое и нудное выяснение отношений друг с другом. Или же, напротив, быстрое и стремительное – при помощи силы.
А тут ещё интрига: переустройство страны собираются провести до апреля 2020 года. А местные законодательства за столь короткий срок унифицировать нереально. Между тем, местные законодательства у большинства регионов совершенно разные и в новых условиях требуют унификации. Несколько областей, стремясь добавить себе полномочий, приняли за основу регионального законодательства положения конституции АР Крым образца 1992 года – с максимальными полномочиями. Не будет унификации – будет «парад суверенитетов». А ликвидация областей в их нынешнем виде вовсе не будет означать ликвидации местного законодательства – во всяком случае, в изменениях к конституции этого не прописано. Юристы уже сегодня предостерегают, что объявленная офисом президента децентрализация может привести к непредсказуемым последствиям.
«Оцените красоту игры! – иронизирует экс-депутат Игорь Мосийчук. – Изменения в конституции в части децентрализации делегируют Верховной Раде право изменять правовой статус административно-территориальных образований. То есть, после того, как изменения будут одобрены, депутаты простым большинством в 226 голосов смогут не только особый статус Донбасса признать, но и провести федерализацию всей Украины! Никаких изменений конституции для этого не потребуется». По мнению Мосийчука, изменения конституции запустят процессы распада Украины на несколько частей. И не факт, что по границам существующих областей.

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