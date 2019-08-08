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Дети в Трудовом пойдут в школу как во всей стране
08 августа 2019, 19:39 • 45 • В России
- Денис Владимирович, очень важно: если конкретно какие-то вопросы дополнительно нужно решать, вы, пожалуйста, на меня выходите в ходе практической текущей работы, и если нужно, я правительству подскажу, - попросил Владимир Путин во время встречи с врио губернатором Оренбургской области Денисом Паслером
Назначенному пять месяцев назад Паслеру пришлось разбираться с непростым наследством, о чем он и докладывал президенту - от дорожного строительства до школ, на которые жалуются даже на Прямую линию.
- Сколько у вас во вторую смену учится в школе? - спросил Путин, когда разговор дошел до того самого обращения жителей села Трудовое, рассказавших, что их школа не ремонтировалась аж 50 лет.
- Больше 20 тысяч, три школы у нас сейчас в строительстве, - ответил врио губернатора. - Но до этого 25 лет не строили школы вообще. Поэтому по селу Трудовому, как вы давали поручение, мы сделаем всё своевременно, в школу пойдут новую, отремонтированную, я в ней был, съездил. Дорогу к ней тоже, соответственно, приведём в порядок, и как положено, дети пойдут в отремонтированную школу 1 сентября.
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