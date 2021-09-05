Дети в шоке: обзор нарядов звезд на школьных линейках • 261 • Аналитика Окончание лета ознаменовалось поистине радостным событием для всех родителей страны: наступил самый долгожданный для них день в году — Первое сентября. На многочисленных фотографиях с прошедших школьных линеек именно улыбки мам и пап, а также бабушек и дедушек, в том числе знаменитых, совершенно искренне светились абсолютным счастьем. Поэтому провожать в школу своих деток и внуков они шли, как положено на праздник: при полном параде. И сегодня в нашем ироническом обзоре мы оценим самые яркие и запоминающиеся образы и наряды знаменитостей на школьных линейках, прошедших в этом году. Надежда Бабкина: школьный приговор Популярная исполнительница русских народных песен и телеведущая "Модного приговора" Надежда Бабкина, ликующая от долгожданной свободы, в День знаний привела своих внуков на торжественную линейку гимназии имени Е. М. Примакова. Наряд Надежды Георгиевны в этот день хоть и отличался классическим сочетанием черного и белого, но все равно не обошелся без fashion-странностей: певица решила поразить присутствующих на школьном мероприятии учеников и педагогов стратегическими запасами аксессуаров. Массивные жемчужные серьги и брошь чудно дополнились километрами бус, предположительно, из такого же материала, украшением в виде буквы "Н" и черной защитной маской со стразами, которую певица предусмотрительно сняла, находясь в толпе школьников. Весь этот жемчужный арсенал Бабкина шлифанула огромными кольцами, одно из которых напоминало камеру наблюдения, видимо, активно использовавшуюся этим летом для надзора за игрищами внуков на территории ее дачи, и дорогими часами. © РИА Новости / Евгений Одиноков Певица Надежда Бабкина Но, возможно, у этой вязанки бус и баула аксессуаров есть свое вполне логичное объяснение. Скорее всего, Надежда Георгиевна просто не доверяет коллегам из "Модного приговора", и весь бижутерный реквизит, накопленный ею за годы работы на Первом канале и доставшийся от недовольных участников телешоу, в том числе снятый со списанных в утиль самых скромных нарядов Александра Васильева, она для надежности носит исключительно на себе. Бабкина, полностью обмотанная жемчугами и пластиковым бисером, появившись на школьной линейке, решила, очевидно, обучить детей основам бережливости, собирательства и накопления, проведя для них самый первый урок в наступившем учебном году. Анастасия Волочкова: урок анатомии Знаменитая шок-балерина, недавно усовершенствовавшая технологию полива растений на приусадебных участках, неподражаемая Анастасия Волочкова 1 сентября навела шороху и в одной из московских школ, куда привела на торжественную линейку свою дочь Ариадну. Если бы Анастасия училась в школе благородных девиц, то она бы там точно стала легендой. Ведь появиться в учебном заведении в подобном открытом, будоражащем неокрепшую гормональную систему старшеклассников платье способна только самая лихая его выпускница. Эти тоненькие веревочки в верхней части хорошо вентилируемого наряда, в котором артистка блистала еще в 2019 году, еле-еле сдерживают и прикрывают то, что быстро и поверхностно, с красным стеснительным румянцем на щеках преподают на уроках анатомии под взбудораженные перешептывания и хихиканье всего класса. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Анастасия Волочкова Анастасия же, давно живущая по принципу "не надо стесняться", решила — как обычно, без купюр — продемонстрировать главные красоты и достоинства женского тела, выбрав для этого, правда, не совсем подходящее заведение. Впрочем, подбирать места для шокирующих подвигов и разрушающих законы морали и нравственности поступков у Анастасии в последнее время как-то совсем не получается: елочка на ее участке точно не даст соврать. И на этот раз балерина, порвавшая своими прославленными шпагатами и растяжками не одну пару купальников-бикини, явно перепутала день рождения Никиты Джигурды со школьной линейкой, надев легкое летнее платье без каких-либо дополнительных бельевых страховок и, соответственно, вовсю демонстрирующее все волнительные изгибы ее женской души. В этой ситуации даже немного жалко дочку Анастасии Ариадну, которая на фото пытается спрятаться от излишне раскованной маман за букетом цветов, прижимаясь к своей учительнице. Правда, после явления Анастасии Волочковой в школе дочери желающих познакомиться с Ариадной старшеклассников точно прибавится. Еще бы: настолько колоритную и раскрепощенную маму, да еще и незамужнюю, забыть в таком эмоциональном возрасте будет практически невозможно. Лера Кудрявцева: серые будни В ту же гимназию, на торжественной линейке которой Надежда Бабкина путалась в ожерельевых клубках, свою трехлетнюю дочь Машу привели Лера Кудрявцева с супругом Игорем Макаровым. Согласитесь, что Лера и Игорь как-то опрометчиво запоздали с учебой для своей дочурки: отдавать ребенка в три года на дошкольное обучение в гимназию с углубленным изучением иностранных языков — непозволительная задержка в получении образования для уже вполне сознательной гражданки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv) Машу нужно было отводить в школу уже на первой неделе ее жизни! Иначе, не дай бог, ребенок начнет отставать в количестве и скорости приобретаемых знаний от детей с соседских участков на Рублевке. Родители Маши на торжественную линейку оделись соответствующим образом. Все очень серьезно и по-деловому: классические брючные костюмы цвета серых школьных будней. А папа Игорь так вообще решил разбавить светло-серый костюм темно-коричневыми ботинками, видимо для того, чтобы окончательно запугать окружающих суровым родительским настроем, наполненным несуразными fashion-отзвуками из мрачных 90-х. "Это самоубийство Запада": почему американцы считают, что все кончено Более того, Лера Кудрявцева с супругом своими образами напоминали некий конвой или даже охрану, которая была специально нанята, чтобы трехлетнюю Машеньку без происшествий и детских капризов в обязательном порядке доставить в гимназию для прохождения ею интенсивного обучения. В результате самой стильной в этой семье оказалась сама Маша. Хоть девочка и была заботливо одета родителями в школьную форму, которую обычно носят английские старшеклассники, датчик милоты все равно зашкаливал. А два белых бантика трогательно напоминали о беззаботном счастливом детстве, которое, очень хочется надеяться, у Маши, несмотря на ее строгий темно-синий пуловер, обязательно случится. Бедрос Киркоров: школьный круиз Пока Филипп Киркоров в Венеции скупал всю новую коллекцию Dolce & Gabbana, которую итальянские дизайнеры на днях представили в рамках своего fashion-показа, задача сопроводить 1 сентября в школу его двоих детей легла на твердые плечи отца артиста — дедушки Бедроса Киркорова. Сразу видно, что Киркоровы активно следят за новинками индустрии моды. И если знаменитое семейство появляется на торжественных мероприятиях, то это всегда яркое и захватывающее зрелище — синие бабочки на ботинках Мартина тому прекрасное подтверждение. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Певец Бедрос Киркоров А куртка-косуха Аллы-Виктории в сочетании с пышной клетчатой юбкой чем-то даже напомнила образ Аллы Пугачевой, которая частенько комбинировала в своих нарядах подобные вещи. Но дедушка Бедрос в этом плане переиграл даже своих внуков. Перед нами настоящий бывалый капитан круизного лайнера, который привел деток круглосуточно порхающего по модным тусовкам сына на школьную линейку после того, как проплавал с ними все лето по местам, где снимались "Пираты Карибского моря". Все выглядят загорелыми и отдохнувшими, как и положено после летних каникул. Более того, дедушка-капитан наверняка за месяцы плаваний обучил внуков стольким премудростям и полезным навыкам, что Мартину и Алле-Виктории можно смело заканчивать со школой: во взрослой жизни благодаря наставничеству 89-летнего Бедроса они точно не пропадут. Алла Пугачева: ключ для синхрофазотрона Компанию самым известным школьникам не только деревни Грязь, но и всей России, Гарри и Лизе Галкиным, на торжественной линейке составили их звездные родители — мама Алла и папа Максим. Очевидно, и практически без боя отдав Киркоровым титул самой модной российской семьи, Пугачева и Галкин пришли в учебное заведение в очень скромных, неприметных черно-белых нарядах. Заодно затащив на этот аскетичный fashion "Большак" и своих очаровательных деток, которые появились на торжественном мероприятии по-большому счету в обычной школьной форме. Лишь второкласснице Лизе позволили пронести на семейный ледяной черно-белый "Айсберг" нежно-розовые туфельки. А вот Гарри повезло чуть меньше: похожие темные ботинки более 30 лет назад, возможно, носил его папа, когда ходил по Адмиральскому проспекту Одессы в школу № 4. Главная звезда семейства Алла Пугачева вообще выбрала довольно мрачный наряд для сопровождения своих детей в школу, состоящий из черной кофты и такого же цвета брюк, ботинок "челси" и шляпы в стиле "мадам Брошкина". А белый дождевик, хоть немного разбавивший эту тотальную черноту, просто случайно оказался под боком, так как в тот день непогодилось. Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами © РИА Новости / Евгения Новоженина Алла Пугачева Но даже в этот неяркий образ Алла Борисовна сумела добавить крупицу интриги в виде массивной подвески Versace, издалека напоминающей то ли медальон из сокровищницы тамплиеров, то ли ключ для запуска домашнего синхрофазотрона, установленного в подвале семейного замка. И если Надежда Бабкина бесконечным серпантином жемчужных бус учила школьников бережливости и надежному хранению вещей, то Алла Борисовна своей диковинной подвеской (которую, к слову, она носит уже очень давно — видимо, с момента ввода в эксплуатацию синхрофазотрона) сподвигла школьников выйти за пределы стандартной учебной программы и в свободное от уроков время ознакомиться с биографией магистра Гильома де Боже и работой ускорителя протонов. Что тоже, согласитесь, довольно полезно и познавательно. Поэтому за образование и эрудицию Гарри с Лизой можно совершенно не беспокоиться: мама Алла, как мудрый наставник, всегда сможет подкинуть не только им, но и всем нам, задачу, "над которой кандидат наук — и тот заплачет". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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