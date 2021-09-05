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Дети в шоке: обзор нарядов звезд на школьных линейках
05 сентября 2021, 09:40 • 261 • Аналитика
Окончание лета ознаменовалось поистине радостным событием для всех родителей страны: наступил самый долгожданный для них день в году — Первое сентября.
На многочисленных фотографиях с прошедших школьных линеек именно улыбки мам и пап, а также бабушек и дедушек, в том числе знаменитых, совершенно искренне светились абсолютным счастьем.
Поэтому провожать в школу своих деток и внуков они шли, как положено на праздник: при полном параде.
И сегодня в нашем ироническом обзоре мы оценим самые яркие и запоминающиеся образы и наряды знаменитостей на школьных линейках, прошедших в этом году.
Надежда Бабкина: школьный приговор
Популярная исполнительница русских народных песен и телеведущая "Модного приговора" Надежда Бабкина, ликующая от долгожданной свободы, в День знаний привела своих внуков на торжественную линейку гимназии имени Е. М. Примакова.
Наряд Надежды Георгиевны в этот день хоть и отличался классическим сочетанием черного и белого, но все равно не обошелся без fashion-странностей: певица решила поразить присутствующих на школьном мероприятии учеников и педагогов стратегическими запасами аксессуаров.
Массивные жемчужные серьги и брошь чудно дополнились километрами бус, предположительно, из такого же материала, украшением в виде буквы "Н" и черной защитной маской со стразами, которую певица предусмотрительно сняла, находясь в толпе школьников.
Весь этот жемчужный арсенал Бабкина шлифанула огромными кольцами, одно из которых напоминало камеру наблюдения, видимо, активно использовавшуюся этим летом для надзора за игрищами внуков на территории ее дачи, и дорогими часами.
Но, возможно, у этой вязанки бус и баула аксессуаров есть свое вполне логичное объяснение.
Скорее всего, Надежда Георгиевна просто не доверяет коллегам из "Модного приговора", и весь бижутерный реквизит, накопленный ею за годы работы на Первом канале и доставшийся от недовольных участников телешоу, в том числе снятый со списанных в утиль самых скромных нарядов Александра Васильева, она для надежности носит исключительно на себе.
Бабкина, полностью обмотанная жемчугами и пластиковым бисером, появившись на школьной линейке, решила, очевидно, обучить детей основам бережливости, собирательства и накопления, проведя для них самый первый урок в наступившем учебном году.
Анастасия Волочкова: урок анатомии
Знаменитая шок-балерина, недавно усовершенствовавшая технологию полива растений на приусадебных участках, неподражаемая Анастасия Волочкова 1 сентября навела шороху и в одной из московских школ, куда привела на торжественную линейку свою дочь Ариадну.
Если бы Анастасия училась в школе благородных девиц, то она бы там точно стала легендой.
Ведь появиться в учебном заведении в подобном открытом, будоражащем неокрепшую гормональную систему старшеклассников платье способна только самая лихая его выпускница.
Эти тоненькие веревочки в верхней части хорошо вентилируемого наряда, в котором артистка блистала еще в 2019 году, еле-еле сдерживают и прикрывают то, что быстро и поверхностно, с красным стеснительным румянцем на щеках преподают на уроках анатомии под взбудораженные перешептывания и хихиканье всего класса.
Анастасия же, давно живущая по принципу "не надо стесняться", решила — как обычно, без купюр — продемонстрировать главные красоты и достоинства женского тела, выбрав для этого, правда, не совсем подходящее заведение.
Впрочем, подбирать места для шокирующих подвигов и разрушающих законы морали и нравственности поступков у Анастасии в последнее время как-то совсем не получается: елочка на ее участке точно не даст соврать.
И на этот раз балерина, порвавшая своими прославленными шпагатами и растяжками не одну пару купальников-бикини, явно перепутала день рождения Никиты Джигурды со школьной линейкой, надев легкое летнее платье без каких-либо дополнительных бельевых страховок и, соответственно, вовсю демонстрирующее все волнительные изгибы ее женской души.
В этой ситуации даже немного жалко дочку Анастасии Ариадну, которая на фото пытается спрятаться от излишне раскованной маман за букетом цветов, прижимаясь к своей учительнице.
Правда, после явления Анастасии Волочковой в школе дочери желающих познакомиться с Ариадной старшеклассников точно прибавится. Еще бы: настолько колоритную и раскрепощенную маму, да еще и незамужнюю, забыть в таком эмоциональном возрасте будет практически невозможно.
Лера Кудрявцева: серые будни
В ту же гимназию, на торжественной линейке которой Надежда Бабкина путалась в ожерельевых клубках, свою трехлетнюю дочь Машу привели Лера Кудрявцева с супругом Игорем Макаровым.
Согласитесь, что Лера и Игорь как-то опрометчиво запоздали с учебой для своей дочурки: отдавать ребенка в три года на дошкольное обучение в гимназию с углубленным изучением иностранных языков — непозволительная задержка в получении образования для уже вполне сознательной гражданки.
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