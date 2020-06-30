«Дети соскучились по школе»: учебный год в России традиционно начнётся 1 сентября

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год в России начнётся традиционно 1 сентября. Он пояснил, что в школах будут усилены меры по эпидемиологической защите с учётом ситуации с коронавирусной инфекцией. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила о высокой доле уверенности в возможности начать учебный год в российских школах в срок.

Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, как обычно. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», — рассказал министр в эфире канала «Россия 24».

Кравцов пояснил, что в школах будут усилены меры по эпидемиологической защите с учётом ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила о высокой доле уверенности в возможности начать учебный год в российских школах в срок. Она пояснила, что ведомство подготовило специальные рекомендации, и назвала ситуацию с коронавирусом управляемой.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 российские школьники заканчивали прошедший учебный год дистанционно. Празднования выпускных вечеров также прошли в онлайн-режиме.

13 мая Минпросвещения сообщило, что скорректирует сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году из-за эпидемиологической обстановки — его было решено перенести с 8 июня на более поздний период.

В ведомстве уточнили, что выпускникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, разрешено не сдавать ЕГЭ, в их аттестаты будут выставлены отметки по итогам года.

Кроме того, для учащихся девятых классов были отменены обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки также выставлялись на основании годовых.

Президент Владимир Путин в ходе совещания по поводу ситуации в системе образования 21 мая заявил, что проведение Единого государственного экзамена в России начнётся 29 июня. Он добавил, что подать документы будет возможно сразу в несколько вузов без личного присутствия.

«Что сейчас особо важно для людей — зачисление пройдёт в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — добавил глава государства.

Также на совещании Путин прокомментировал появившиеся слухи о том, что после пандемии дистанционное образование может полностью заменить очное. Российский лидер подчеркнул, что в период действия ограничительных мер онлайн-обучение стало уникальным опытом, который должен работать на повышение качества и доступности образования. При этом он отметил, что подобный тип обучения не может заменить живого общения учителя и ученика. Владимир Путин обратил внимание, что система образования «не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность».

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — добавил Путин.

Стоит отметить, что Минкомсвязь сообщила о намерении начать эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, которая позволит ученикам школ и колледжей уходить на удалёнку в случае вспышек ОРВИ и других инфекций.



Проект стартует в 14 регионах России с 1 сентября этого года, среди них Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Успели соскучиться по дистанционному образованию? :zany_face: Минкомсвязи планирует начать эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, которая позволит ученикам школ и колледжей уходить на удалёнку в случае вспышек ОРВИ и другой заразы. Проект стартует в 14 регионах России с 1 сентября этого года, среди них Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область — Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Мы собрали карусель о грядущих нововведениях. В России лучше защитят животных Публикация от RT на русском (@rtrussian) 29 Июн 2020 в 8:29 PDT

В свою очередь, Сергей Кравцов сообщал, что пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции не менее полутора метров. Он также уточнил, что проведение экзамена по русскому языку, который является самым массовым, планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления выпускников в аудитории.

Позже министр рассказал, что решение о выдаче аттестатов за 11-й класс без сдачи ЕГЭ привело к тому, что число участников экзамена в этом году снизилось примерно на 10% и составило около 640 тыс.

Постановление о выдаче школьникам аттестатов без сдачи экзаменов 11 июня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе отмечается, что выпускников, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, зачислят в них по результатам оценок в аттестате.

Кроме того, в конце мая врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что шансы поступить на бюджетные отделения вузов у выпускников 2020 года повышаются благодаря увеличению количества бюджетных мест. Кроме того, снизится проходной балл.