Дети не пострадают: всероссийское голосование по новой Конституции хотят провести до 1 мая

До 1 мая планируется провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В то же время, сами поправки должны быть внесены в Госдуму в феврале или марте этого года. Оэтом решении сообщил источник ТАСС в Совете Федерации.

Если подобный прогноз оправдается, волнения абитуриентов и их родителей будут сняты. Дело в том, что сдающие ЕГЭ по обществознанию опасались, что в случае изменений в Конституции учить всё придётся заново. Теперь становится ясно, что дети не пострадают, какими бы наивными ни выглядели подобные страхи.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил внести поправки в Конституцию, отметив, что они должны обсуждаться всенародно. Направлены они на то, чтобы суперпрезидентская республика стала президентско-парламентской. Для решения поставленных задач правительство России ушло в отставку.