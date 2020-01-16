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Дети не пострадают: всероссийское голосование по новой Конституции хотят провести до 1 мая
16 января 2020, 17:54 • 7 • Политика
Источник в Совете Федерации говорит, что всероссийское голосование по новой Конституции хотят провести до 1 мая. Таким образом, опасения абитуриентов и родителей насчёт нового штудирования главного документа страны для сдачи обществознания не оправдались - дети не пострадают.
До 1 мая планируется провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В то же время, сами поправки должны быть внесены в Госдуму в феврале или марте этого года. Оэтом решении сообщил источник ТАСС в Совете Федерации.
Если подобный прогноз оправдается, волнения абитуриентов и их родителей будут сняты. Дело в том, что сдающие ЕГЭ по обществознанию опасались, что в случае изменений в Конституции учить всё придётся заново. Теперь становится ясно, что дети не пострадают, какими бы наивными ни выглядели подобные страхи.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил внести поправки в Конституцию, отметив, что они должны обсуждаться всенародно. Направлены они на то, чтобы суперпрезидентская республика стала президентско-парламентской. Для решения поставленных задач правительство России ушло в отставку.
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