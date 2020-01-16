Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни
«Без происшествий»: СМИ поссорили военных России и США в Сирии
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Екатерина Дашкова: преступая законы и нравы своего времени
Главная / Политика

Дети не пострадают: всероссийское голосование по новой Конституции хотят провести до 1 мая

16 января 2020, 17:54  •  7 • Политика
Источник в Совете Федерации говорит, что всероссийское голосование по новой Конституции хотят провести до 1 мая. Таким образом, опасения абитуриентов и родителей насчёт нового штудирования главного документа страны для сдачи обществознания не оправдались - дети не пострадают.
До 1 мая планируется провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В то же время, сами поправки должны быть внесены в Госдуму в феврале или марте этого года. Оэтом решении сообщил источник ТАСС в Совете Федерации.
Если подобный прогноз оправдается, волнения абитуриентов и их родителей будут сняты. Дело в том, что сдающие ЕГЭ по обществознанию опасались, что в случае изменений в Конституции учить всё придётся заново. Теперь становится ясно, что дети не пострадают, какими бы наивными ни выглядели подобные страхи.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил внести поправки в Конституцию, отметив, что они должны обсуждаться всенародно. Направлены они на то, чтобы суперпрезидентская республика стала президентско-парламентской. Для решения поставленных задач правительство России ушло в отставку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
16 января 2020, 01:39
"Не сделал ничего плохого": Трамп уверен в победе над демократами
16 января 2020, 04:54
Идём на поправки: как изменит Россию послание Владимира Путина
16 января 2020, 08:09
Процесс уже пошёл: Путин инициировал создание группы по внесению поправок в Конституцию
16 января 2020, 11:24
"Вы лично меня обещали сто раз посадить": Жириновский удивил Соловьёва в прямом эфире своей мягкостью
16 января 2020, 14:39
Мишустин пообещал изменения в новом правительстве
15 января 2020, 22:24
Собянин возглавит правительство России? В Сети выбирают имя преемника Медведева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
13 января 2020, 08:39
«Пусть себе подерутся между собой»
14 января 2020, 13:54
Нештатный случай с ракетой российского ОТРК «Искандер» в Казахстане вызвал беспокойство в Польше
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе
14 января 2020, 10:39
"Какой кидок украинцев, хотя Россия предлагала скидку 25%": В отказе "Нафтогаза" не брать российский газ напрямую не увидели логики
11 января 2020, 14:24
60 метров до войны? США испугались сближения российского корабля с американским эсминцем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.