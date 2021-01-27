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Дети на свет появлялись под крики и грохот: Ковид-диссиденты в Нидерландах разгромили больницу
27 января 2021, 00:20 • 92 • В мире
Массовые беспорядки охватили Нидерланды в выходные после введения в стране комендантского часа для борьбы с коронавирусом. Протесты не утихают, в голландском Энсхеде люди стали громить местную больницу: дети на свет появлялись ночью под грохот, стук в двери и окна.
В Нидерландах продолжаются акции протеста. Как сообщили очевидцы, возмущённые ограничительными мерами в связи с пандемией разгромили больницу в Энсхеде.
Отмечается, что медперсонал был в ужасе от происходящего.
"Медперсонал в шоке, говорят, у них там напряжённая смена, дети на свет появлялись ночью под грохот, стук в двери и окна, в коридорах царили хаос и паника. Зачем они это делали? Никто не поймёт. Может, больницу ассоциировали с ковидом и вакцинацией, потому и решили выплеснуть гнев заодно на врачах", - отмечает журналист Анастасия Попова.
Кроме того, в ходе протестов был сожжён мобильный центр тестирования. Инцидент произошёл в городе Урк, передаёт Nation News.
На протесты ковид-диссидентов местная полиция реагирует жёстко. В ход идут водомёты и слезоточивый газ, чтобы утихомирить самых активных протестующих.
На улицу нельзя выходить с 21:00 местного времени до 04:30. Нарушителей ждёт штраф в €95.
При этом в полицейском профсоюзе Нидерландов опасаются, что протесты против ограничений и беспорядки будут продолжаться. Не исключено, что это может растянуться на несколько недель.
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