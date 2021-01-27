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Дети на свет появлялись под крики и грохот: Ковид-диссиденты в Нидерландах разгромили больницу

27 января 2021, 00:20  •  92 • В мире
Массовые беспорядки охватили Нидерланды в выходные после введения в стране комендантского часа для борьбы с коронавирусом. Протесты не утихают, в голландском Энсхеде люди стали громить местную больницу: дети на свет появлялись ночью под грохот, стук в двери и окна.
В Нидерландах продолжаются акции протеста. Как сообщили очевидцы, возмущённые ограничительными мерами в связи с пандемией разгромили больницу в Энсхеде.
Отмечается, что медперсонал был в ужасе от происходящего.
Dochter die gisteravond haar nachtdienst in ging bij MST Enschede, stuurde deze film met de tekst 'maar ik ben veilig aangekomen'
Gelukkig, maar hier wordt ik verdrietig van.
Onze 'helden v/d zorg' zo te bedreigen... #AvondklokProtest
Bekogelen de eerste hulp..#Enschede #MST pic.twitter.com/VFEPzuAEHf
— jose veelers (@melkgeiten) January 25, 2021
"Медперсонал в шоке, говорят, у них там напряжённая смена, дети на свет появлялись ночью под грохот, стук в двери и окна, в коридорах царили хаос и паника. Зачем они это делали? Никто не поймёт. Может, больницу ассоциировали с ковидом и вакцинацией, потому и решили выплеснуть гнев заодно на врачах", - отмечает журналист Анастасия Попова.
Кроме того, в ходе протестов был сожжён мобильный центр тестирования. Инцидент произошёл в городе Урк, передаёт Nation News.
На протесты ковид-диссидентов местная полиция реагирует жёстко. В ход идут водомёты и слезоточивый газ, чтобы утихомирить самых активных протестующих.
На улицу нельзя выходить с 21:00 местного времени до 04:30. Нарушителей ждёт штраф в €95.
При этом в полицейском профсоюзе Нидерландов опасаются, что протесты против ограничений и беспорядки будут продолжаться. Не исключено, что это может растянуться на несколько недель.

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