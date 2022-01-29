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Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих

29 января 2022, 00:15  •  157 • Политика
Прокуратура начала проверку после избиения девочки возле школы в Самаре детьми мигрантов. "Какая разница, какой они национальности, они граждане РФ, это очень маленький возраст, это беззащитные дети", - пытается оправдать хулиганов Ассоциация детских служб примирения.
В Самаре русскую 9-летнюю девочку жестоко избили трое детей-мигрантов. Делом уже занялась прокуратура, однако в Ассоциации детских служб примирения пытаются выставить малолетних хулиганов "жертвами обстоятельств".
Председатель организации Татьяна Прянишникова утверждает, что трое парней, которые сначала повалили в сугроб, а затем нанесли девочке множественные удары ногами в область груди и живота, являются "беззащитными детьми". По её мнению, именно они нуждаются в помощи, а не избитая ими девочка.
Они попросили помощи у меня, я обещала им помочь. Какая разница, какой они национальности, они граждане РФ, это очень маленький возраст, это беззащитные дети,
- приводит слова Татьяны Прянишниковой Telegram-канал "Многонационал".
Директор школы Александр Сажнов, в которой случился инцидент, также не выглядит особо обеспокоенным произошедшим. Он утверждает, что никакого национального подтекста в случившемся нет.
Это просто дети, это детские игры и шалости,
- сказал Александр Сажнов в комментарии Telegram-каналу Readovka.
Однако по мнению отца избитой девочки, корень случившегося кроется именно в том, что мигранты учат своих детей ненавидеть русских и применять насилие. Этим он объясняет угрозы в адрес его семьи после инцидента, а также отсутствие извинений со стороны родителей хулиганов.
Никаких мирных соглашений быть не может: примиряться мы ни с кем не собираемся. Уже написаны заявления в МВД, СК и прокуратуру,
- подчеркнул отец девочки.
По его словам, дочь до сих пор не ходит в школу, потому что боится. У девочки всё ещё болит голова, грудь и живот, её водят по врачам.
Прокуратура организовала проверку по факту конфликта между школьниками. В ГУ МВД по Самарской области также начали проверку после обращения родителей с ребёнком в лечебное учреждение.

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