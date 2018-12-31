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Дети Евкурова помогают сверстникам, Кожемяко сделал бесплатными завтраки в школах, а Степашин взял шефство над 50 областями

31 декабря 2018, 19:54  •  60 • В России

20 декабря на Большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучали и вопросы от "Комсомольской правды" - они касались чиновничьего беспредела и чудовищной пропасти между богатыми и бедными. (см. на нашем сайте за 20.12.2018 Г.) Президент России, в частности, сказал, что в масштабах страны задача по борьбе с бедностью, по сокращению разрыва между богатыми и бедными должна решаться кардинально. А как с этим конкретно в регионах?

Накануне Нового года я позвонил некоторым героям своих публикаций...

Юнус-Бек Евкуров: У нас эта тема - борьба с нищетой - никогда не была заброшена

Юнус-Бек Евкуров: У нас тема борьбы с нищетой никогда не была заброшена

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- Для нас и раньше это было одним из главных принципов нашей жизни, а в уходящем 2018-м - тем более, ведь он был объявлен Годом добровольца, волонтёра, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. - И мы заканчиваем этот год таким образом, чтобы максимальную помощь оказать тем, кто в ней особенно нуждается.

- Юнус-Бек Баматгиреевич, как вы считаете, что особенно запомнится - тем, кому адресована эта помощь, а также - кто участвует в таких мероприятиях?

- Вот совсем недавно хорошая акция была в Кремле - на заседании Госсовета. Каждый глава региона получил там карточки - пожелания детей своих областей, краев, республик. В том числе, четырёх ребят из Республики Ингушетии. И мы им помощь уже оказали.

Но пошли дальше... Буквально в канун Нового года провели такую же акцию - по примеру кремлевской - и у себя, на расширенном заседании правительства. Наши чиновники также получили адреса наиболее нуждающихся детей - а заявки со всех населенных пунктов собрали заранее. И вот три дня подряд - 29-го, 30-го и 31-го - наши дети - то есть, из семей чиновников - сами едут по этим адресам и вручают подарки нуждающимся сверстникам. В то числе, и мои дети поедут в семью, где девять ребятишек, повезут подарки.

Помимо этого - многое у нас делают и благотворительные фонды, и меценаты, которые там также и подарки готовят и сами развозят по адресам.

Ды мы всегда в таком режиме работали. Эта тема никогда не была у нас заброшена.

- А можете назвать количество ребят, которым оказывается такая помощь?

- Охват детей? Это - сотни. Вечером вот 31-го я всех чиновников заслушаю...

- А, все-таки, чиновники тоже участвуют в этой акции, а не только их дети.

- Да, они, конечно же, присматривают за своими детьми, участвующими в этом волонтёрском движении.

- А что дети дарят детям?

- Подарки, игрушки, одежду... Конечно, сладости. Ну, плюс к этому, мы попросили узнать - может быть, кому-то нужен телевизор или ещё что-то. Чтобы так не получилось: сладости съели, игрушки, как это бывает у детей, вышли из строя... А вот телевизор - это может быть память надолго...То, чего у них не хватает дома.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: Конечно, я стал лучше понимать бедных людей

- Олег Николаевич, я ещё раз посмотрел ваши предвыборные программы - более трети из них - так или иначе - посвящены борьбе с бедностью...

- Наверное, так оно и есть.

- Это потому, что в Приморье - больше людей, проживающих за чертой бедности?

- Просто здесь населения больше.

Петр Порошенко справляет в Фейсбуке победу

- А, значит, выходит - численность бедных выше.

- Мы сейчас будем поправлять это положение. За счёт индексации пособий, в том числе, и на детей. В Приморье их не индексировали шесть лет! Все это будет полностью восполнено...

Олег КожемякоФото: Александр ГЛУЗ

- Вы обещали семьям, где пятеро своих или приемных детей, давать бесплатно жильё...

- Уже даём. И в 2019-м будем также действовать. Никого не обидим.

- Я вот знаю - вы как-то позавтракали в школьной столовой, где завтрак стоил 21 рубль.

- Было дело... Теперь - 42 рубля. Причём - младшие школьники (с 1-го по 7-й класс) завтракают бесплатно.

- Если сравнить Кожемяко - губернатора Приморья с Кожемяко - главой Сахалина или Амурской области... Вы изменились?

- Конечно. Я очень много сейчас вот, в эти месяцы, ездил по краю. И могу честно сказать - стал лучше понимать бедных людей.

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- Перед Новым годом вице-губернатором Приморья стала председатель Совета многодетных родителей края Ирина Медведева, мать троих детей

- Да, я сам предложил ей эту должность.

- Она же даже вас критиковала.

- Я такого что-то не помню. Ирина Медведева будет курировать здравоохранение, спорт, труд и социальное развитие.

- - Сколько средств вы направляете на борьбу с бедностью?

- Миллиарды рублей.

- Где их взяли? Это дополнительные деньги, которые вам выдал федеральный центр?

- Это и дополнительные ресурсы, и то, что мы получаем за счёт перераспределения средств...

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области: Чтобы людям жилось лучше, мы обязательно выполним все национальные проекты

- Если говорить о наших первостепенных планах - все они сориентированы на выполнение известного Указа Президента России от 7 мая 2018-го "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Так вот - на территории Кемеровской области будут реализовываться все национальные проекты, конкретно в 2019 году - 10 из 12.

По предварительным подсчетам, в следующем году на эти цели будет направлено более 28,2 миллиарда рублей. В том числе из федерального бюджета – 17,9 миллиарда, из областного – 6,5, из внебюджетных источников – 3,8 миллиарда рублей.

Сергей ЦивилевФото: GLOBAL LOOK PRESS

Я считаю, что в этой работе должны участвовать все муниципальные образования Кузбасса. Только тогда они смогут модернизировать экономику, дорожную и коммунальную инфраструктуру, а также социальную сферу, а в целом, повысить качество жизни кузбассовцев.

Сейчас вот администрация области завершила разработку региональных составляющих нацпроектов. Утверждены паспорта 43 региональных проектов...

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