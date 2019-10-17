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Дети до шестнадцати допускаются? Инициатива, поддержанная Минкультом

17 октября 2019, 08:39  •  184 • Аналитика

Дети в защите не нуждаются?


Министерство культуры РФ поддержало инициативу по упразднению возрастной маркировки для кино и любых других произведений искусства. Исключением станет ограничение «18+», которое распространяется на разного рода «клубничку», сцены употребления наркотиков, жестокость и насилие. То есть упраздняются промежуточные ограничения, которые были призваны уберечь наше подрастающее поколение от информации, которая может нанести вред их здоровью, психическому и интеллектуальному развитию, в соответствии с возрастом предполагаемого зрителя.




Вообще, нужно сделать обязательное уточнение: в РФ принят и с 2012 года вступил в действие федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Положения этого закона обязательны для всех регионов и организаций страны, и никакие учреждения культуры или кинопрокатные конторы не являются исключением. И инициатива, предложенная депутатами Госдумы и поддержанная Минкультом, по меньшей мере предполагает игнорирование этого закона в его нынешней редакции. Либо переписывание закона и внесение в него соответствующих поправок, что само по себе более законно, но не факт, что более целесообразно.

История возрастных ограничений в нашем искусстве, и прежде всего в кино, насчитывает не один десяток лет. Как многие ещё помнят, в советские времена на афишах фильмов, идущих в прокате, часто красовалась надпись «Дети до 16 лет не допускаются». Собственно, тогда особенно не заморачивались градацией возрастных ограничений, хотя формально и существовали ограничения «0+» и «6+», но с одним существенным отличием от сегодняшнего момента – под ограничение «16+» попадало почти все, что так или иначе было связано с сексом, эротикой, насилием, наркотиками и тому подобным.

Сейчас градация существенно шире, что и стало основным поводом для указанной инициативы. У нас есть ограничение «Для всех возрастов», то есть вообще без каких-либо ограничений, а также «6+», «12+», «16+» и «18+». Если коротко расшифровать их, у нас получится примерно вот что:

«Для всех возрастов»: запрет на любой мат, любое насилие, курение, алкоголь, наркотики, обнаженку и так далее. Герои если и могут ругнуться, то только общеизвестными эвфемизмами вроде «Черт подери!» и т.п.

Ограничение «6+»: допускаются кратковременные и эпизодические упоминания (показы) заболеваний (не тяжелых), аварий без тяжелых последствий и не унижающие достоинство жертв. При этом не приветствуется излишний натурализм съемок/описаний. Также уже возможно показывать некие противоправные действия, но обязательно в таком сюжетном обрамлении, чтобы это не оправдывало эти действия и не призывало к их совершению. Грубо говоря, зло должно быть изобличено и примерно наказано, а милиционер Дядя Степа должен четко сказать детям, что плохие дяди будут сидеть в тюрьме.

Ограничение «12+»: допускаются эпизодические описания или показы жестокости, насилия (кроме сексуального), запрещен показ сцен, "побуждающих к совершению антиобщественных действий и эксплуатирующих интерес к сексу".

Ограничение «16+»: тут уже допускается показ жестокости и насилия, хотя излишняя натуралистичность тоже не приветствуется. Алкоголь и наркотики можно упоминать, но не призывать к их применению. Можно использовать некоторые ругательства, но не производные слов на буквы «х», «п», «б» и «е»;

И финальное ограничение, «18+»: показ детям строго запрещен в любом случае, даже в сопровождении родителей, педагогов или психологов. Грубое насилие, открытый секс, употребление наркотиков, алкоголя, гомосексуальные связи и тому подобные извращения (кроме прямо запрещенных УК РФ).

Прошу читателей обратить внимание: выше приведены не официальные формулировки, использующиеся в законе и соответствующих документах Минкульта, а вольное их переложение автором. Иначе нам пришлось бы цитировать слишком большую «простыню» неудобочитаемого текста, что вряд ли уместно в данном случае. Но желающие сами могут найти в интернете соответствующие формулировки и сравнить их с тем, что написано выше.

Дети — ничто, прибыль — всё!


С одной стороны, кажется, что градаций слишком много и бывает сложно отличить одну категорию от другой. Собственно, именно этим и мотивирована позиция Минкульта и лично Владимира Мединского. Но есть и другая сторона вопроса: с точки зрения психологов и педагогов градаций даже слишком мало!

По мнению специалистов, разница между шестилетним и двенадцатилетним ребенком просто огромна, и она уж точно выше, чем разница между шестнадцатилетним и восемнадцатилетним подростком. Соответственно, для более точной идентификации возможных угроз и их купирования можно было бы ввести ещё одну промежуточную градацию. Что именно там стоило бы учесть, оставим для обсуждения самим психологам, важно лишь то, что специалисты видят в этом необходимость.


С другой стороны, есть позиция кинопроизводителей и кинопрокатчиков, которые хотели бы любой ценой упростить все разрешительные процедуры, связанные с получением прокатной лицензии фильма. Для них это вопрос прибыли. Причем часто очень большой прибыли. Фильм, рекомендуемый к семейному просмотру, гарантированно соберет больше выручки, чем фильм, получивший ограничение «18+». А раз так, нам нужно очень серьезно разобраться в вопросе, кто же стоит за данной инициативой: уставшие от работы эксперты или жадные до прибыли кинопрокатчики.

Нужно обратить внимание и на то, что возрастное ранжирование фильмов (а речь в законе, будем откровенны, идет прежде всего о них) принято в большинстве стран, в том числе в главном законодателе киномоды, Соединенных Штатах. Подробно останавливаться на американских нормах не будем, скажем лишь, что наши в значительной степени скопированы именно с них. И что удивительно, там пока никому и в голову не приходит их отменить.

Теперь о том, что же будет отменено и «рекомендовано к семейному просмотру» и допустимо для просмотра детям любого возраста без сопровождения родителей, если законодатели автоматически, бездумно уберут все промежуточные возрастные ограничения. Это и сцены насилия (без особой жестокости), и употребление наркотиков и алкоголя, и сцены сексуального характера, и эротика. Да, в жесткой форме все это будет подпадать под ограничение «18+», но вот в чуть смягченном, приглушенном виде – пожалуйста, десятилетки, посмотрите, как дяди курят гашиш и как им весело при этом. Посмотрите, семилетки, как дяди и тети занимаются любовью, всего лишь отвернувшись от камеры и не показывая крупным планом гениталий. Гляньте, как машина врезается в толпу пешеходов и как окровавленные тела разлетаются во все стороны…

Кроме того, отсутствие промежуточных возрастных ограничений делает возможным показ определенных фильмов и передач на телеканалах в наиболее рейтинговое время, то есть вечером, до двадцати трех часов. В это время, напомню, большинство чуть подросших детей не отгонишь от телевизора, да и родители часто вместе с ними сидят у «голубых экранов». То, что они и без того сейчас транслируют всякую дичь, никого не смущает. Давайте добавим ещё немного высокохудожественного насилия с легким привкусом тяжелой эротики и наркотиков.

Министр культуры или лоббист?


Ну и самое интересное: проделать всё вышеуказанное, не изменив соответствующий закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», просто невозможно. Следовательно, его тоже придётся менять. И менять, как мы понимаем, в сторону смягчения упомянутых норм и стандартов, призванных оберегать наших детей от слишком грубых и бесстыдных проявлений взрослого бытия.

А изменение соответствующего закона уже действительно серьезно может сказаться на общей безопасности наших детей и их нравственном, психическом и интеллектуальном здоровье. В конце-то концов, принимали его не от хорошей жизни, засилье жестокости и почти неприкрытой порнографии просто заставило наше общество отреагировать на проблему и поставить хоть какие-то препоны на пути расползающейся заразы.
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Выскажу свое личное мнение. Я никогда не был ярым антагонистом министра Мединского. Вероятно, огрехи в его работе были, но было немало и хорошего. Однако то, что он собирается одобрить сейчас, одобрять ни в коем случае нельзя. Да, система несовершенна, её нужно дорабатывать и шлифовать, она нуждается в каких-то исправлениях и более серьезных мерах принуждения кинопрокатчиков и владельцев кинотеатров к исполнению прописанных норм и ограничений. Но пойти по пути наименьшего сопротивления, вообще отменив все промежуточные ограничения, мотивируя это тем, что все равно никто не их не исполняет, – ошибка.

Если мы будем руководствоваться такой логикой, то нам и УК нужно отменить – все равно никто не исполняет. А если не весь УК, то как минимум его разделы, посвященные экономическим преступлениям, коррупции, отмыванию доходов и так далее. Все равно ведь…

Но если подходить к вопросу с нормальной логикой, присущей любому разумному и не наплевавшему на свой народ человеку, то такие инициативы следует признать крайне опасными. Поэтому давайте попросим господина Мединского не пытаться облегчить жизнь себе и кинопрокатчикам, а продолжить нужную работу по совершенствованию норм и правил возрастного ограничения при показе «произведений искусства». Тем более что тут действительно не грех и иностранный опыт позаимствовать, который давно уже наработан и даже неплохо себя зарекомендовал.
Виктор Кузовков

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