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Детей выставили живым щитом. Волков скривился: "Ну а что такого?!"

25 января 2021, 21:45  •  219 • Политика
Леонид Волков ответил на обвинение в использовании детей в качестве живого щита на протестах. "Ну а что такого?" - заявил соратник Навального на видео.
В ФБК* ответили на обвинения в привлечении несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Слово взял Леонид Волков, но вместо оправдания получилось саморазоблачение.
Речь идёт о появившихся в TikTok и других соцсетях видеороликах с призывами к участию в митинге за Навального 23 января, которые были адресованы детям и подросткам. В правоохранительных органах это расценили как вовлечение несовершеннолетних в заведомо противоправную деятельность.
После волны обвинений в ФБК* решили как-то прокомментировать ситуацию. С заявлением выступил Леонид Волков - правая рука Алексея Навального. Начал он с того, что вся эта история имеет несколько слоёв. Однако затем Волков одной фразой сдал буквально всех.
Ну а что такого?
- заявил он по поводу использования детей и подростков в качестве живого щита на протестах.
Тем самым он, по сути, подтвердил справедливость всех обвинений в адрес ФБК* и сторонников Навального. Однако сам оппозиционер находится за границей, и ему за его слова ничего не будет. А вот его соратников в России, которых он сдал своим заявлением, не ждёт ничего хорошего.
* организация признана иноагентом.

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