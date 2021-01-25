Детей выставили живым щитом. Волков скривился: "Ну а что такого?!"

В ФБК* ответили на обвинения в привлечении несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Слово взял Леонид Волков, но вместо оправдания получилось саморазоблачение.

Речь идёт о появившихся в TikTok и других соцсетях видеороликах с призывами к участию в митинге за Навального 23 января, которые были адресованы детям и подросткам. В правоохранительных органах это расценили как вовлечение несовершеннолетних в заведомо противоправную деятельность.

После волны обвинений в ФБК* решили как-то прокомментировать ситуацию. С заявлением выступил Леонид Волков - правая рука Алексея Навального. Начал он с того, что вся эта история имеет несколько слоёв. Однако затем Волков одной фразой сдал буквально всех.

Ну а что такого?

- заявил он по поводу использования детей и подростков в качестве живого щита на протестах.

Тем самым он, по сути, подтвердил справедливость всех обвинений в адрес ФБК* и сторонников Навального. Однако сам оппозиционер находится за границей, и ему за его слова ничего не будет. А вот его соратников в России, которых он сдал своим заявлением, не ждёт ничего хорошего.

* организация признана иноагентом.