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Детей в Финляндии стали прививать от COVID: У врачей нашлись возражения

12 августа 2021, 22:40  •  72 • В мире
Детей в Финляндии стали прививать от COVID-19. У врачей нашлись возражения, но в антипрививочной кампании есть нюансы.
Финский информационный портал Yle рассказал об антипрививочной кампании, которая развернулась в социальных сетях, в том числе и в Instagram. Сообщается, что публикующимися постами крайне озабочены в Центре исследования вакцин Финляндии. Его директор Мики Рямета называет распространяемую информацию ошибочной и вводящей в заблуждение.
В публикации отмечено, что одним из главных распространителей информации является страница Pelastetaan lapset ("Спасём детей"), чьё название напоминает Pelastakaa Lapset ("Спасите детей") - организации, которая никак не связана с кампанией против прививок от COVID-19.
Антипрививочники утверждают, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует делать прививки детям в возрасте от 12 до 15 лет. Рямета опроверг эту информацию.
"Уже ранее вышло решение ВОЗ о вакцинации детей 12-15 лет из групп риска", - подчеркнул он.
Pelastetaan lapset также опубликовала обращение 20 врачей, требующих прекратить вакцинацию подростков. Журналисты стали проверять, кто же подписал это обращение. Согласно данным одного из публичных реестров, двое из подписантов ограничены в занятии профессией. Квалификацию ряда врачей из списка подтвердить не удалось, так как в реестре есть медики-тёзки и однофамильцы.
Детей в Финляндии стали прививать от COVID-19, но получить комментарий от антипрививочников из "Спасём детей" у сотрудников Yle не получилось. С ними согласились общаться только по электронной почте и только анонимно. Объяснили это нежеланием становиться объектом "кампании ненависти".

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