|
Детей насиловали и унижали: В Католической церкви Англии десятки лет скрывали свой грязный секрет
11 ноября 2020, 18:40 • 116 • В мире
Католическая церковь Англии десятилетиями покрывала сексуальные преступления против детей. С такими данными выступили расследователи из независимой группы IICSA.
Громкий скандал с Католической церковью Англии: в докладе независимой группы IICSA говорится, что на протяжении нескольких десятилетий церковь покрывала сексуальные преступления против детей. Всё это было ради сохранения своей репутации, следует из доклада.
Отмечается, что с 1970 по 2015 год поступали жалобы на домогательства против более 900 служителей. При этом указано, что обвинительных приговоров за это время было зафиксировано в разы меньше - 133.
Несмотря на очевидные факты надругательства - как сообщает The Guardian, детей насиловали, а также садистски издевались и унижали, - в церкви предпочитали закрывать глаза на преступления священников.
В докладе IICSA указано, что Католическая церковь Англии, напротив, принимала меры для защиты предполагаемых преступников, переводя их в другой приход.
Фактически, отмечают авторы отчёта, сексуальное насилие над детьми просто прятали.
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 ноября 2020, 20:15
|
05 ноября 2020, 01:10
|
06 ноября 2020, 03:55
|
08 ноября 2020, 11:50
|
05 ноября 2020, 01:10
|
09 ноября 2020, 19:55
|
07 ноября 2020, 20:15