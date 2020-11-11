Детей насиловали и унижали: В Католической церкви Англии десятки лет скрывали свой грязный секрет

Громкий скандал с Католической церковью Англии: в докладе независимой группы IICSA говорится, что на протяжении нескольких десятилетий церковь покрывала сексуальные преступления против детей. Всё это было ради сохранения своей репутации, следует из доклада.

Отмечается, что с 1970 по 2015 год поступали жалобы на домогательства против более 900 служителей. При этом указано, что обвинительных приговоров за это время было зафиксировано в разы меньше - 133.

Несмотря на очевидные факты надругательства - как сообщает The Guardian, детей насиловали, а также садистски издевались и унижали, - в церкви предпочитали закрывать глаза на преступления священников.

В докладе IICSA указано, что Католическая церковь Англии, напротив, принимала меры для защиты предполагаемых преступников, переводя их в другой приход.

Фактически, отмечают авторы отчёта, сексуальное насилие над детьми просто прятали.