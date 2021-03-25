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Детей мигрантов могут отправить на военные базы США. Пентагону пришлось объясниться

25 марта 2021, 02:35  •  44 • В мире
В США из-за кризиса на границе, куда прибывает всё большее число мигрантов, в том числе и несовершеннолетних, задумались о размещении прибывших на военных базах. Соответствующий запрос поступил Пентагону от американского Минздрава. В итоге военным пришлось оперативно реагировать на данный призыв. Не исключено, что детей мигрантов вскоре перенаправят на две военные базы в Техасе.
Несовершеннолетние мигранты могут попасть на военные базы в Техасе. Решение по вопросу размещения детей нелегалов в США поднято на уровень Пентагона. Как отметил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, запрос на размещение будет рассмотрен в течение ближайших дней.
По сведениям СМИ, речь может идти о двух базах - в Сан-Антонио и Форт-Блисс.
Предполагается, что для размещения детей мигрантов могут отдать неиспользуемые военными помещения.
Кроме того, заявил в ходе общения с журналистами Кирби, также было посещение другого объекта - базы ВВС США Питерсон в штате Колорадо.
"Мы изучаем потенциальное дополнительное место. Я не знаю о результатах визита, не хочу спекулировать [на эту тему]", - добавил Кирби, отказавшись уточнить, о возможности размещения какого количества детей идёт речь.

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