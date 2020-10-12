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Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный ад Москве?

12 октября 2020, 01:25  •  11 • Политика
В эфире "Первого русского" продолжилась дискуссия о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса и других вирусных болезней. В Москве эти меры подверглись особой критике, поскольку, закрыв школы на досрочные каникулы, власти фактически отправили детей в торговые центры - в самый разгар высокого эпидсезона.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев привёл простейшее сравнение, оценивая принимаемые в связи с ростом заболеваемости меры. Когда горит здание, на место зовут пожарных. Таким образом, и в дни пандемии решения должны принимать врачи. Однако у нас, к сожалению, право голоса есть лишь у чиновников. Поэтому, считает Малофеев, и появилось столько перегибов.
"У нас эпидемия на дворе, а решения принимают люди без медицинского образования - мэр Сергей Собянин и его заместитель Анастасия Ракова. Люди уважаемые, но не медики. Вероятно, они втянулись в свою роль вершителей и чувствуют свою ответственность, работают сутками... За это мы высказываем им большое уважение. Однако эта работа накладывает такое огромное количество ограничений на нас - подчас неаргументированных, - что возникают сомнения. Где доктора? Вот в Швеции был эпидемиолог. Он высказался. По всему миру кричали: он неправ. Теперь у Швеции есть массовый популяционный иммунитет, а у нас нет", - подчеркнул Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное".
К сожалению, сегодня Сергей Собянин выступает "в роли единственного Айболита на всю страну", продолжил Малофеев. А на деле мы видим следующее: школы в Москве закрыли, детей отправили сначала на каникулы, а после - на "удалёнку". В результате они вместо того, чтобы сидеть дома, высыпали на улицы.
"Для чего выпускать детей из школ раньше? Почему не подумали о том, как они будут проводить время? Они уходят из школы и могут бежать куда угодно. При открытых торговых центрах и детских клубах. Они бегут в детские клубы и заражаются. Там нет никаких школьных санитарных правил. Ведь кто-то принимает эти решения! И кто-то за это должен отвечать. Наконец, почему московские власти не несут ответственности за всё это, а мы должны к ним с благоговением относиться? С кого нам спрашивать за рост заболеваемости в таком случае?" - задал серию неудобных вопросов Малофеев.

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