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Детей-инвалидов будут обслуживать в кафе и магазинах вне очереди

26 июля 2021, 20:00  •  87 • Политика
Дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Соответствующий указ 26 июля подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Он вносит изменения в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов, где указывалось, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях обслуживаются инвалиды I и II групп.
Новым указом президента к этим категориям отнесены также «дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей».
22 июля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила оплачивать нянь детям-инвалидам из семей в трудной ситуации.
Она отметила, что необходимо выделять средства на эти цели на федеральном уровне.
В мае сообщалось, что в соответствии с разработанным в Госдуме законопроектом, детям-инвалидам дадут право приоритетного обслуживания в медучреждениях. Как рассказал автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, причиной разработки документа стали жалобы граждан на то, что дети-инвалиды зачастую получают отказы в поликлиниках и других медучрждениях.
Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявлял, в свою очередь, что больше половины детей с ОВЗ-инвалидностью имеют возможность сегодня обучаться инклюзивно, посещая образовательные учреждения.
В апреле Кузнецова предложила упростить процедуру признания инвалидности для детей, определив один-два дня в месяц, когда родители с детьми могли бы разом пройти всех необходимых специалистов. Также она рассказала, что, после того как на фоне пандемии был введен временный порядок признания инвалидности, не требовавший личного присутствия, число обращений касательно медико-социальной экспертизы (МСЭ) в аппарат детского омбудсмена снизилось на 44%.
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