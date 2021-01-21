Детей - под дубинки, а "гы-гы-гы-светлолицые будут шутить": Актёр о главной претензии к Навальному

Российский телеведущий, актёр и продюсер Андрей Бочаров высказался об акции протеста, которую пытается организовать Фонд борьбы с коррупцией (включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) 23 января. К акции привлекают в первую очередь несовершеннолетних участников, и, как подчеркнул Бочаров, это его главная претензия к создателю фонда Алексею Навальному:

"Главная претензия к Навальному, что он вовлекает в свою сомнительную деятельность несовершеннолетних. Правдами, неправдами, манипуляциями толкает их под дубинки полиции, - пишет Бочаров, добавляя: - Всё это ради огонь-фоточек, которые потом разойдутся по информагентствам. Узнаваемость Навальнэ на Западе ещё капельку подрастёт. А какой-то мальчик кинет в запале стаканчик и присядет годика на три. А гы-гы-светлолицые будут шутить про "космонавт боится стаканчика".

Андрей Бочаров призвал сделать простейшее сравнение. Посмотреть, как реагируют на "стаканчики" в Германии или, например, во Франции. Ещё смешнее в Вашингтоне - "вот сейчас интересно было бы посмотреть на того, кто кинет в 25 000 вооружённых до зубов солдат стаканчик".

Добавил Бочаров и ещё одну простую истину. Даже если, выслушав его, "вы, детки, взрослые детки" примете решение чем-то жертвовать ради Навального - собственным временем, здоровьем и так далее, вряд ли мировая общественность оценит "огонь-фоточки", потому что внимание сегодня приковано к "шоу" в США, где прямо сейчас есть картинки из "наводнённого войсками и перекрытого военной техникой Вашингтона".

"Сидите дома, детки, я вам потом расскажу, почему за Навального никуда ходить не надо. Даже если и дворец, - пишет Бочаров. - Я бы и сейчас рассказал, но некогда. Но скоро расскажу. Без цифр и фактов расскажу, как он вас обманывает с цифрами и фактами".

К слову, подписчики Андрея Бочарова в большинстве своём благодарили как за высказанную позицию, так и за возможность высказывать своё мнение, поскольку комментарии из ветки на странице в Facebook не удалялись. Интересно, а администрация Facebook посчитает пост Бочарова нежелательным по старой доброй привычке?