Детектив отказался от сделки по MH17 и выдвинул обвинение Нидерландам: "Доказательства намеренно утаивают"

Сыщик Йозеф Реш, ранее заявивший о желании помочь следствию по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17, передумал. Детектив так и не дождался, что к его материалам проявят интерес представители JIT, занятые расследованием. Письмо Реша цитируют РИА Новости, отмечая, что в их распоряжении оказалась копия послания.

Немецкий сыщик говорит, что не передавал никому сведения о крушении, а теперь и вовсе не намерен этого делать. Дело в том, что Реш разочаровался в работе следственной группы. Ему кажется, что JIT вообще не заинтересованы в доведении расследования до финала. И более того, "доказательства намеренно утаиваются" следователями, добавляет детектив.

Отдельно Реш заявил, что возмущен отношением прокуратуры Нидерландов. По его словам, ответ прокуроров на предложение забрать материалы он получил через журналистов. В надзорном органе просто не согласились с условиями передачи, о чем сообщили в крайний срок, отмечает Реш.

"Утро.ру" напоминает, ранее Реш, не получавший ответа от прокуратуры Нидерландов и следственной группы, заявлял, что отдаст материалы России. По всей видимости, не сделал он и этого. А может быть, никогда и не собирался. В летней серии комментариев Реш добавлял, что его вызывали на допросы в Нидерландах и предлагали просто забыть о своих доказательствах. А прессе сказать, мол, просто получил.