Детальный план войны в Донбассе расписан: Россию хотят схлестнуть со старым врагом

Депутат Владимир Жириновский рассказал, что план войны в Донбассе уже был детально расписан ещё пять лет назад. И даже выбрана символичная дата. Россию же намеревались схлестнуть с врагом времён Великой Отечественной войны - Германией.

Обострение ситуации в Донбассе, активизация украинской армии, ежедневные обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ на фоне дерзких, провокационных заявлений из Киева - всё это заставляет задуматься над большой войной в регионе.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, детальный план резкого обострения в Донбассе давно расписан и существует уже пять лет. Судя по всему, те, кто придумал его, хотят схлестнуть Россию со старым врагом - врагом времён Великой Отечественной войны, а ныне партнёром в самых разных сферах.

"Предполагалось, что Россия вмешивается, начинает уничтожать украинскую армию. Тогда Германия вне блока НАТО самостоятельно тоже вмешивается, но на стороне Украины, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" Жириновский. - И конечный итог - раздел Украины".

Уточнил депутат и предполагаемую дату обострения, прописанную изначально, - 22 июня 2016 года. И символическая для нашего народа и страны дата была тоже выбрана неслучайно - чтобы "отомстить России".

"Вот у вас была уже дата начала Великой Отечественной войны, мы вам её повторим, - продолжил свою мысль парламентарий. - Они забывают, что после 22 июня было 9 мая".

Однако реализацию плана отложили из-за выборов президента США, после выборов в сенат и палату представителей. И теперь, когда стало понятно, что в Америке к власти пришёл скорее противник, нежели друг России, "военная машина начинает претворять в жизнь этот план".

Подготовкой к войне парламентарий считает и закрытие русскоязычных каналов, чтобы не дать украинцам узнать правду о начале военного конфликта в Донбассе. Стоит принять во внимание также подвод войск и мобилизацию.

Сейчас же началась "самая острая фаза", и Жириновский допустил, что 15 марта может начаться "провокация с большим количеством жертв". Однако депутат считает, что ВСУ "никогда не посмеют вторгнуться на территорию ДНР и ЛНР". При этом парламентарий также уверен и в том, что "моментально будет ответный удар - встречно-ответный".