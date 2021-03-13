Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
Главная / Политика

Детальный план войны в Донбассе расписан: Россию хотят схлестнуть со старым врагом

13 марта 2021, 18:20  •  408 • Политика
Депутат Владимир Жириновский рассказал, что план войны в Донбассе уже был детально расписан ещё пять лет назад. И даже выбрана символичная дата. Россию же намеревались схлестнуть с врагом времён Великой Отечественной войны - Германией.
Обострение ситуации в Донбассе, активизация украинской армии, ежедневные обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ на фоне дерзких, провокационных заявлений из Киева - всё это заставляет задуматься над большой войной в регионе.
По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, детальный план резкого обострения в Донбассе давно расписан и существует уже пять лет. Судя по всему, те, кто придумал его, хотят схлестнуть Россию со старым врагом - врагом времён Великой Отечественной войны, а ныне партнёром в самых разных сферах.
"Предполагалось, что Россия вмешивается, начинает уничтожать украинскую армию. Тогда Германия вне блока НАТО самостоятельно тоже вмешивается, но на стороне Украины, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" Жириновский. - И конечный итог - раздел Украины".
Уточнил депутат и предполагаемую дату обострения, прописанную изначально, - 22 июня 2016 года. И символическая для нашего народа и страны дата была тоже выбрана неслучайно - чтобы "отомстить России".
"Вот у вас была уже дата начала Великой Отечественной войны, мы вам её повторим, - продолжил свою мысль парламентарий. - Они забывают, что после 22 июня было 9 мая".
Однако реализацию плана отложили из-за выборов президента США, после выборов в сенат и палату представителей. И теперь, когда стало понятно, что в Америке к власти пришёл скорее противник, нежели друг России, "военная машина начинает претворять в жизнь этот план".
Подготовкой к войне парламентарий считает и закрытие русскоязычных каналов, чтобы не дать украинцам узнать правду о начале военного конфликта в Донбассе. Стоит принять во внимание также подвод войск и мобилизацию.
Сейчас же началась "самая острая фаза", и Жириновский допустил, что 15 марта может начаться "провокация с большим количеством жертв". Однако депутат считает, что ВСУ "никогда не посмеют вторгнуться на территорию ДНР и ЛНР". При этом парламентарий также уверен и в том, что "моментально будет ответный удар - встречно-ответный".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



408
Источник
Похожие новости
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
13 марта 2021, 03:40
Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры: "Господа преступники!"
13 марта 2021, 03:40
В Госдуме ответили на призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым
13 марта 2021, 01:50
Схватили прямо в аэропорту: Замглавы правительства Ставрополья почти сбежал от полиции
13 марта 2021, 11:00
СМИ сообщили о "войне" в центре НАТО из-за России
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байде...
13 марта 2021, 09:10
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
13 марта 2021, 09:10
Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата
13 марта 2021, 03:40
Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры: "Господа пр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
13 марта 2021, 09:10
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.