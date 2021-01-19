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Детали тайного спора Трампа с Меркель из-за России раскрыл очевидец

19 января 2021, 16:20  •  51 • Политика
Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler/dpa|www.globallookpress.com
Добиться своего американский лидер не смог
Президент США Дональд Трамп пытался уговорить лидеров G7 вернуть формат "большой восьмерки", пригласив на саммит Россию. Главы других стран-членов клуба были против, но особенно возражала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом рассказал очевидец событий сенатор Питер Бём.
Спор возник на саммите G7 в Канаде в 2018 году, когда участники остались в узком составе.
"За этим столом не хватает президента Путина. Когда я буду принимать гостей, я его приглашу",
– вспоминает Бём слова Трампа. По оценке парламентария, эта реплика "повернула ход дискуссии в неожиданное русло". Некоторые сказали Трампу, что это "плохая идея".
"Намерениям Трампа пригласить Путина обратно в "семерку" воспротивилась канцлер Германии Ангела Меркель", – приводит канадское издание Toronto Star слова Бёма. Тогда-то и была сделана фотография, на которой Меркель сурово смотрит на президента США.
На другой день Трамп досрочно покинул саммит и стал публично говорить о том, что хочет позвать российского лидера на саммит G7 в США. Воплотить этот план в 2020 г. помешала пандемия коронавируса. А теперь "позорное президентство Трампа подходит к концу", подчеркивает издание.
При этом в 2018 г. Италия поддержала готовность США восстановить формат G8. Протолкнуть свою идею Трамп пытался и в 2019 г., опять вызвав скандал.

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