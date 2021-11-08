Детали секретного разговора Путина с главой ЦРУ раскрыл Лавров. Киеву не понравится

Сергей Лавров раскрыл детали закрытой беседы Владимира Путина с директором ЦРУ. И сказанное наверняка не понравится Киеву, ведь речь шла о войне в Донбассе.

В Кремле сегодня подтвердили, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ США Уильямом Бёрнсом.

Отмечалось, что переговоры касались отношений США и России, о чём рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был чуть более информативен. И озвученные им детали вряд ли понравятся официальному Киеву.

По словам Лаврова, речь в том числе шла о конфликте в Донбассе. И директор ЦРУ подтвердил важность выполнения минских договорённостей и соблюдения особого статуса Донбасса.

Более того, Лавров напомнил, что ранее и президент США Джо Байден подтверждал, что минские договорённости следует исполнять. Украинская сторона надеялась привлечь США в урегулирование конфликта в Донбассе в качестве стороны Минских соглашений. Но, как видим, план не задался. Вашингтон устраивает сегодняшний механизм разрешения спора. Киев же от исполнения Минских соглашений уклоняется.