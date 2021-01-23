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Детали остались в секрете: Гейтс скрыл, чем привился от COVID-19
23 января 2021, 00:05 • 89 • Политика
Миллиардер Билл Гейтс отчитался о вакцинации от COVID. По его словам, он поставил первую прививку и чувствует себя прекрасно. Однако о том, на какую именно вакцину пал выбор, бизнесмен умолчал.
Основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс в своём Twitter заявил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса.
Бизнесмен признался, что у него есть преимущество - поскольку ему 65 лет, он имеет право поставить прививку одним из первых.
"Чувствую себя прекрасно. Спасибо всем учёным, участникам испытаний, регулирующим ведомствам и работающим на передовой медикам, которые привели нас к этому моменту", - написал Гейтс.
Однако миллиардер не уточнил, дозу какой именно вакцины он получил.
Ранее Билл Гейтс, Джордж Сорос, семейство Рокфеллеров оказались в списке "создателей пандемии коронавируса". Судьи в Перу при рассмотрении апелляции на арест местного жителя внезапно выдали громкие обвинения в адрес богатейших лиц планеты.
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