Детали остались в секрете: Гейтс скрыл, чем привился от COVID-19

Основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс в своём Twitter заявил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса.

Бизнесмен признался, что у него есть преимущество - поскольку ему 65 лет, он имеет право поставить прививку одним из первых.

"Чувствую себя прекрасно. Спасибо всем учёным, участникам испытаний, регулирующим ведомствам и работающим на передовой медикам, которые привели нас к этому моменту", - написал Гейтс.

Однако миллиардер не уточнил, дозу какой именно вакцины он получил.

Ранее Билл Гейтс, Джордж Сорос, семейство Рокфеллеров оказались в списке "создателей пандемии коронавируса". Судьи в Перу при рассмотрении апелляции на арест местного жителя внезапно выдали громкие обвинения в адрес богатейших лиц планеты.